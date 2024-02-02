Более 300 белгородских детей вернули из Калужской и Ярославской областей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Сегодня, 2 февраля, две группы детей, отдохнувших в санаториях других регионов, приехали в Белгород. 193 ребёнка вернулись из оздоровительных лагерей «Сокол» и «Витязь» в Калужской области, ещё 163 — из санатория «Искра» в Ярославской области.
Для детей на отдыхе организовали экскурсии и различные мероприятия. Одна девочка рассказала, как они купались в бассейне, ходили в соляную комнату и на дискотеку, катались на коньках, танцевали и пели.
На время поездки детей обеспечили «сухими пайками», сопровождали их педагоги и медицинские работники.
Напомним, что детей отвезли в оздоровительные лагеря и санатории из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде. Они провели на отдыхе одну смену. В двух регионах продлили нахождение ребят в санаториях на 21 день — за это голосовали их родители. Для детей также организовали дистанционное обучение по карточкам.
Некоторые прибывшие в санаторий «Искра» в Ярославской области дети спустя пару дней отдыха заболели и попали в больницу. Их родители неоднократно жаловались на питание в медучреждении: считали, что детей кормят «помоями» и дают маленькие порции.