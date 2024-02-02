Более 300 белгородских детей вернули из Калужской и Ярославской областей

Напомним, что детей отвезли в оздоровительные лагеря и санатории из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде. Они провели на отдыхе одну смену. В двух регионах продлили нахождение ребят в санаториях на 21 день — за это голосовали их родители. Для детей также организовали дистанционное обучение по карточкам.