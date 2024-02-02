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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Родители встречают детей из другого региона

Более 300 белгородских детей вернули из Калужской и Ярославской областей

2 февраля 2024, 06:46
Фото: министерство образования региона
Родители встречают детей из другого региона

Две группы белгородских школьников вернулись из загородных лагерей

Ребята приехали в Белгород ранним утром 2 февраля, их уже встретили родители. Дети отдыхали в лагерях Калужской и Ярославской области ровно 21 день — полную смену, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
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Дети

Сегодня, 2 февраля, две группы детей, отдохнувших в санаториях других регионов, приехали в Белгород. 193 ребёнка вернулись из оздоровительных лагерей «Сокол» и «Витязь» в Калужской области, ещё 163 — из санатория «Искра» в Ярославской области.

Для детей на отдыхе организовали экскурсии и различные мероприятия. Одна девочка рассказала, как они купались в бассейне, ходили в соляную комнату и на дискотеку, катались на коньках, танцевали и пели.

На время поездки детей обеспечили «сухими пайками», сопровождали их педагоги и медицинские работники.

Напомним, что детей отвезли в оздоровительные лагеря и санатории из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде. Они провели на отдыхе одну смену. В двух регионах продлили нахождение ребят в санаториях на 21 день — за это голосовали их родители. Для детей также организовали дистанционное обучение по карточкам.

Некоторые прибывшие в санаторий «Искра» в Ярославской области дети спустя пару дней отдыха заболели и попали в больницу. Их родители неоднократно жаловались на питание в медучреждении: считали, что детей кормят «помоями» и дают маленькие порции.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Калужская область#Ярославская область#Александра Склярова
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