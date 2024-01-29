«„Помоями“ кормят»: Гладков ответил на претензии белгородки о еде в больнице

В тот раз власти Ярославской области отметили, что питание в медучреждении соответствует нормам, а также рассказали о каждодневном меню маленьких пациентов. Так, в 11:00 им дают дополнительную порцию мяса, а на полдник — омлет, кефир, сырники или печёное яблоко. В стандартном меню также присутствуют бутерброды, каши или омлеты на завтрак, суп и второе блюдо с компотом на обед, а также рыбное или мясное блюдо с гарниром на ужин.