«„Помоями“ кормят»: Гладков ответил на претензии белгородки о еде в больнице

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились родители, чьи дети уехали в санаторий в Ярославской области. Спустя пару дней отдыха некоторые дети заболели гриппом, поэтому их отправили в больницу. Белгородцы начали возмущаться по поводу еды, которой кормят их детей, называя подаваемые блюда «помоями».
«Вот такими помоями кормят детей в больнице Ярославля. Как такое можно есть? Дети не свиньи. Сидят по неделе в этой больнице голодные. Хотят заказать хоть что-то, но им запрещают», — пишет белгородка.
На обращение отреагировал глава региона. Он отметил, что уже связался с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым: тот направил проверку в медицинское учреждение, а затем дал полноценный ответ.
Так, по словам ярославского главы, в инфекционной больнице была проведена проверка. Её организовали Роспотребнадзор, сотрудники министерства и главный диетолог ярославского минздрава. По итогам проверки вынесен вердикт: все нормы выполняются, дети получают диетическое питание.
Все продукты на складе с маркировкой, сроки годности выдержаны. Набор продуктов и качество соответствуют требованиям, предъявляемым к детскому питанию. Для приготовления блюд используются щадящие технологии.
отметили в ярославском правительстве
Кроме этого, сообщается, что юные белгородцы не голодают в больнице, а пытаются заказать себе суши и роллы.
Такие попытки медицинским персоналом пресекаются, что вызывает недовольство родителей подростков. И именно сегодня такая ситуация и произошла.
заключили ярославские власти
Вячеслав Гладков тоже добавил несколько слов по поводу случившегося. По его мнению, врачи ярославской больницы правильно сделали, что не дали детям заказать суши или роллы, так как те должны придерживаться специальной диеты во время лечения. Впрочем, родительница возразила, что юные пациенты хотели заказать не суши, а «роллтон и булочки».
Белгородцы и ранее жаловались на питание в ярославской больнице. Некоторые родители просили местных жителей купить и передать детям продукты, чтобы те не остались голодными.
В тот раз власти Ярославской области отметили, что питание в медучреждении соответствует нормам, а также рассказали о каждодневном меню маленьких пациентов. Так, в 11:00 им дают дополнительную порцию мяса, а на полдник — омлет, кефир, сырники или печёное яблоко. В стандартном меню также присутствуют бутерброды, каши или омлеты на завтрак, суп и второе блюдо с компотом на обед, а также рыбное или мясное блюдо с гарниром на ужин.