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Стыд отца и ракеты на Вашингтон: чем белгородцам запомнится минувшее воскресенье

Стыд отца и ракеты на Вашингтон: чем белгородцам запомнится минувшее воскресенье

28 января 2024, 16:00
Фото: соцсети
В воскресенье 28 января жители Белгородской области обсуждали слова отца банды подростков Ильшана Гафарова, очередное турне «Сарматмобиля» и эвакуацию из-за бомбы под Белгородом.

Отец главаря банды подростков извинился перед Россией

Отец 17-летнего Эмиля Гафарова долгое время не общался с прессой. Поговорить с уроженцем Азербайджана удалось журналистам НТВ. Мужичина признался, что ему стыдно за то, что «не смог воспитать правильного сына».

Я извиняюсь перед всей Российской Федерацией. Он [мой сын] Россию уважает, любит. Про Россию, русских, ничего не может сказать.
Ильшан Гафаров, отец Эмиля Гафарова

Теперь Гафарова, его сына и остальных членов семьи могут лишить гражданства РФ. Есть вероятность, что документы выдали с ошибкой.

Подробности — в репортаже НТВ.

«Стыдно, что не воспитал». Отец главаря банды подростков из Белгорода — о своём сыне
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«Сарматмобиль» снова в Белгороде

«Газель» с муляжом «направленной» на Вашингтон ракеты «Сармат» заметили жители Белгорода и Разумного Белгородского района. Автомобиль какое-то время курсировал по улицам населённых пунктов, призывая «убрать вмешательство США с территории Отечества».

Позже транспортное средство остановили сотрудники полиции. Скорее всего, водителя «Сарматмобиля» ждёт наказание. В прошлом году его уже оштрафовали в Белгороде на 500 рублей — за вмешательства в конструкцию автомобиля.

Подписчики Бел.Ру также сообщили нам, что известный автомобиль видели сегодня возле ТЦ «МегаГринн».

Под Белгородом эвакуировали людей из-за неразорвавшегося снаряда
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Эвакуация Стрелецкого

Жителей нескольких улиц села Стрелецкое Белгородского района сегодня утром попросили покинуть свои дома. Дело в том, что военные обнаружили в селе неразорвавшийся снаряд.

Через несколько часов боеприпас обезвредили. О том, что опасность миновала, сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.

Благодарю всех, кто принимал участие. Наших военнослужащих, сотрудников МЧС, полиции, нашу территориальную оборону за охрану имущества жителей, наших земляков за понимание и чёткие действие.
Анна Куташова
Найденный под Белгородом боеприпас обезвредили
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