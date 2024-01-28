Стыд отца и ракеты на Вашингтон: чем белгородцам запомнится минувшее воскресенье

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Отец 17-летнего Эмиля Гафарова долгое время не общался с прессой. Поговорить с уроженцем Азербайджана удалось журналистам НТВ. Мужичина признался, что ему стыдно за то, что «не смог воспитать правильного сына».
Я извиняюсь перед всей Российской Федерацией. Он [мой сын] Россию уважает, любит. Про Россию, русских, ничего не может сказать.
Ильшан Гафаров, отец Эмиля Гафарова
Теперь Гафарова, его сына и остальных членов семьи могут лишить гражданства РФ. Есть вероятность, что документы выдали с ошибкой.
Подробности — в репортаже НТВ.
«Газель» с муляжом «направленной» на Вашингтон ракеты «Сармат» заметили жители Белгорода и Разумного Белгородского района. Автомобиль какое-то время курсировал по улицам населённых пунктов, призывая «убрать вмешательство США с территории Отечества».
Позже транспортное средство остановили сотрудники полиции. Скорее всего, водителя «Сарматмобиля» ждёт наказание. В прошлом году его уже оштрафовали в Белгороде на 500 рублей — за вмешательства в конструкцию автомобиля.
Подписчики Бел.Ру также сообщили нам, что известный автомобиль видели сегодня возле ТЦ «МегаГринн».
Жителей нескольких улиц села Стрелецкое Белгородского района сегодня утром попросили покинуть свои дома. Дело в том, что военные обнаружили в селе неразорвавшийся снаряд.
Через несколько часов боеприпас обезвредили. О том, что опасность миновала, сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.
Благодарю всех, кто принимал участие. Наших военнослужащих, сотрудников МЧС, полиции, нашу территориальную оборону за охрану имущества жителей, наших земляков за понимание и чёткие действие.
Анна Куташова