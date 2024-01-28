Не прошло и года: в Белгороде осыпалась краска с отреставрированного весной памятника

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Памятник Марксу и Энгельсу в парке Ленина отреставрировали в апреле 2023 года. Подписчики Бел.Ру обратили внимание на то, что с бороды запечатлённых в камне теоретиков коммунизма уже стали отваливаться куски краски. Кроме того, появились царапины и чёрные потёртости на локтях.
В том районе парка сейчас идёт реконструкция. Возможно, повреждения связаны с неаккуратной работой строителей. Впрочем, есть вероятность, что реставрация с самого начала была сделана не очень качественно. В ситуации ещё предстоит разобраться — при наличии у мэрии желания.
С последним могут возникнуть проблемы. Дело в том, что памятник долгое время не хотели восстанавливать: до тех пор, пока внимание на ситуацию не обратил экс-депутат горсовета и известный коммунист Игорь Цевменко.
А памятнику Ленина везёт ещё меньше: монумент вождя не может вернуться в свой же парк уже несколько лет.