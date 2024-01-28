Не прошло и года: в Белгороде осыпалась краска с отреставрированного весной памятника

В том районе парка сейчас идёт реконструкция. Возможно, повреждения связаны с неаккуратной работой строителей. Впрочем, есть вероятность, что реставрация с самого начала была сделана не очень качественно. В ситуации ещё предстоит разобраться — при наличии у мэрии желания.