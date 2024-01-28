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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

Краска начала слезать с отреставрированного прошлой весной памятника в Белгороде

Не прошло и года: в Белгороде осыпалась краска с отреставрированного весной памятника

28 января 2024, 14:45
Фото: Bel.ru

Краска начала слезать с отреставрированного прошлой весной памятника в Белгороде

С памятника Марксу и Энгельсу в парке Ленина начала местами слезать краска. Монумент отреставрировали меньше года назад — в апреле 2023 года.

Памятник Марксу и Энгельсу в парке Ленина отреставрировали в апреле 2023 года. Подписчики Бел.Ру обратили внимание на то, что с бороды запечатлённых в камне теоретиков коммунизма уже стали отваливаться куски краски. Кроме того, появились царапины и чёрные потёртости на локтях.

В том районе парка сейчас идёт реконструкция. Возможно, повреждения связаны с неаккуратной работой строителей. Впрочем, есть вероятность, что реставрация с самого начала была сделана не очень качественно. В ситуации ещё предстоит разобраться — при наличии у мэрии желания.

С последним могут возникнуть проблемы. Дело в том, что памятник долгое время не хотели восстанавливать: до тех пор, пока внимание на ситуацию не обратил экс-депутат горсовета и известный коммунист Игорь Цевменко.

А памятнику Ленина везёт ещё меньше: монумент вождя не может вернуться в свой же парк уже несколько лет.

Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде
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