Стало известно, чем закончилось турне «Сарматмобиля» в Белгороде

Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в пресс-службе УМВД по региону, в феврале полицейские заметили в соцсетях запись об автомобиле с муляжом ракеты на крыше. Подобного рода вмешательства в конструкцию автомобиля запрещены законом: автомобилиста оштрафовали на 500 рублей по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.