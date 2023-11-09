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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Сарматмобиль в Белгороде

Стало известно, чем закончилось турне «Сарматмобиля» в Белгороде

9 ноября 2023, 15:03
Фото: Bel.ru
Сарматмобиль в Белгороде

Водителя автомобиля с муляжом ракеты «на Вашингтон» оштрафовали в Белгороде

Зимой в Белгороде заметили «Сарматмобиль» — ВАЗ с муляжом ракеты на крыше. Тогда машину остановили гаишники, на чём история и закончилась. Но спустя время редакция Бел.Ру решила поинтересоваться итогами встречи с полицией: оказалось, что без штрафа не обошлось.
Сюжет
Штраф

Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в пресс-службе УМВД по региону, в феврале полицейские заметили в соцсетях запись об автомобиле с муляжом ракеты на крыше. Подобного рода вмешательства в конструкцию автомобиля запрещены законом: автомобилиста оштрафовали на 500 рублей по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Напомним, что принадлежит «девятка» с грозным муляжом ракеты «на Вашингтон» активисту Равилю Гарифуллину. Как объясняет сам владелец машины, цель акции с «ракетой» — обратить внимание на отсутствие «полётных заданий».

Последний раз «Сарматмобиль» видели в Москве 4 ноября. В Белгороде же автомобиль повеселил очевидцев ещё в феврале. С гаишниками же водитель встретился уже на следующий день.

«На Вашингтон» не долетела: «Сарматмобиль» остановила полиция Белгорода
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