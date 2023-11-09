Стало известно, чем закончилось турне «Сарматмобиля» в Белгороде

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в пресс-службе УМВД по региону, в феврале полицейские заметили в соцсетях запись об автомобиле с муляжом ракеты на крыше. Подобного рода вмешательства в конструкцию автомобиля запрещены законом: автомобилиста оштрафовали на 500 рублей по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Напомним, что принадлежит «девятка» с грозным муляжом ракеты «на Вашингтон» активисту Равилю Гарифуллину. Как объясняет сам владелец машины, цель акции с «ракетой» — обратить внимание на отсутствие «полётных заданий».
Последний раз «Сарматмобиль» видели в Москве 4 ноября. В Белгороде же автомобиль повеселил очевидцев ещё в феврале. С гаишниками же водитель встретился уже на следующий день.