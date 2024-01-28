Несколько улиц в Стрелецком эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Людей из села просят выехать на расстояние не менее чем на 500 метров от предполагаемого места. Конкретная улица, где случилось происшествие, не уточняется. Неизвестно и число людей, проживающих в том районе.
Тех, кто не может уехать самостоятельно, будет ждать автобус. Его стоянка — возле дома на улице Восточная, 28. Для временного пребывания людей также приготовили Дом культуры в Пушкарном.
На месте будут работать взрывотехники МО РФ. Территориальная самооборона обеспечит сохранность вещей во временно покинутых домах.