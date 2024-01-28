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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Несколько улиц в Стрелецком эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда

Несколько улиц в Стрелецком эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда

28 января 2024, 08:18
Жителей села Стрелецкое Белгородского района просят покинуть потенциально опасное место. Работают взрывотехники Министерства обороны и территориальная самооборона, сообщает глава района Анна Куташова.

Людей из села просят выехать на расстояние не менее чем на 500 метров от предполагаемого места. Конкретная улица, где случилось происшествие, не уточняется. Неизвестно и число людей, проживающих в том районе.

Тех, кто не может уехать самостоятельно, будет ждать автобус. Его стоянка — возле дома на улице Восточная, 28. Для временного пребывания людей также приготовили Дом культуры в Пушкарном.

На месте будут работать взрывотехники МО РФ. Территориальная самооборона обеспечит сохранность вещей во временно покинутых домах.

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#Белгородский район#Стрелецкое#Новости Белгорода#Министерство обороны#Эвакуация#Снаряд#Белгород#Взрывотехники#Анна Куташова#Артем Черненко
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