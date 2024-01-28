Найденный под Белгородом боеприпас обезвредили

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Анна Куташова сообщила, что жертв и пострадавших нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села нет. Жители могут возвращаться в свои дома.
Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета выполнялись совместными усилиями Министерства обороны, Росгвардии и МЧС.
Благодарю всех, кто принимал участие. Наших военнослужащих, сотрудников МЧС, полиции, нашу территориальную оборону за охрану имущества жителей, наших земляков за понимание и чёткие действие.
Анна Куташова
Ранее жителей села Стрелецкое просили выехать на расстояние не менее чем на 500 метров от предполагаемого места падения снаряда. Был организован вывоз и ПВР.