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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Найденный под Белгородом боеприпас обезвредили

Найденный под Белгородом боеприпас обезвредили

28 января 2024, 13:21
Фото: 1MI
О том, что опасность миновала, сообщила глава Белгородского района Анна Куташова. Ранее часть жителей Стрелецкого пришлось эвакуировать из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.
Сюжет
МЧС

Анна Куташова сообщила, что жертв и пострадавших нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села нет. Жители могут возвращаться в свои дома.

Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета выполнялись совместными усилиями Министерства обороны, Росгвардии и МЧС.

Благодарю всех, кто принимал участие. Наших военнослужащих, сотрудников МЧС, полиции, нашу территориальную оборону за охрану имущества жителей, наших земляков за понимание и чёткие действие.
Анна Куташова

Ранее жителей села Стрелецкое просили выехать на расстояние не менее чем на 500 метров от предполагаемого места падения снаряда. Был организован вывоз и ПВР.

Под Белгородом эвакуировали людей из-за неразорвавшегося снаряда
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#Белгородская область#МЧС#Пострадавшие#Росгвардия#Министерство обороны#Эвакуация#Боеприпас#Опасность#Белгород#Анна Куташова#Территориальная оборона#Артем Черненко
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