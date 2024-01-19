Что известно о состоянии пострадавших при атаках на Белгород?

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавшей при вчерашнем утреннем обстреле девушки. У белгородки зафиксировали осколочное ранение мягких тканей правого коленного сустава.
У неё состояние средней степени тяжести. В настоящее время она госпитализирована в отделение травматологии и находится под наблюдением врачей. Пока оперативное лечение ей не требуется.
Ольга Мевша
Всего в медицинском учреждении находятся десять пострадавших при обстрелах пациентов. Пятеро из них получили ранения в результате жёсткой атаки на Белгород, которая произошла 30 декабря.
Их состояние удовлетворительное, это мы можем с уверенностью говорить. Надеемся, что на следующей недели всех их сможем уже выписать.
Ольга Мевша
Вчера, 18 января, в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — российские военнослужащие уничтожили десять украинских ракет. В городе объявляли ракетную опасность и включали сирену. В результате падения осколков пострадала девушка, несколько домов получили повреждения.
По состоянию на 18 января в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находились 40 человек. За прошлую неделю из больниц выписали 20 пациентов, на следующей — могут выписать всех детей, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице Белгорода.