Что известно о состоянии пострадавших при атаках на Белгород?

По состоянию на 18 января в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находились 40 человек. За прошлую неделю из больниц выписали 20 пациентов, на следующей — могут выписать всех детей, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице Белгорода.