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Больница

Что известно о состоянии пострадавших при атаках на Белгород?

19 января 2024, 07:55
Фото: 1MI
Больница

Главврач Мевша рассказала о состоянии пострадавшей 18 января белгородки

В горбольнице № 2 Белгорода остаются десять человек, пострадавших при обстрелах. Одна из пациенток — раненная утром 18 января девушка. Подробности сообщили в региональном минздраве.

Главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавшей при вчерашнем утреннем обстреле девушки. У белгородки зафиксировали осколочное ранение мягких тканей правого коленного сустава.

У неё состояние средней степени тяжести. В настоящее время она госпитализирована в отделение травматологии и находится под наблюдением врачей. Пока оперативное лечение ей не требуется.
Ольга Мевша

Всего в медицинском учреждении находятся десять пострадавших при обстрелах пациентов. Пятеро из них получили ранения в результате жёсткой атаки на Белгород, которая произошла 30 декабря.

Их состояние удовлетворительное, это мы можем с уверенностью говорить. Надеемся, что на следующей недели всех их сможем уже выписать.
Ольга Мевша

Вчера, 18 января, в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — российские военнослужащие уничтожили десять украинских ракет. В городе объявляли ракетную опасность и включали сирену. В результате падения осколков пострадала девушка, несколько домов получили повреждения.

По состоянию на 18 января в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находились 40 человек. За прошлую неделю из больниц выписали 20 пациентов, на следующей — могут выписать всех детей, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице Белгорода.

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