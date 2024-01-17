Колесо, прощай: из Центрального парка Белгорода убирают старый аттракцион

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Старое колесо обозрения, которое находится в парке имени Ленина в Белгороде, начали убирать. С него уже сняли часть кабинок. Они стоят рядом с неработающим аттракционом.
В декабре на том же участке сносили постройку, которая давно простаивала. Технику заметили на месте 19 декабря. Добавим, что в Центральном городском парке проводится реконструкция.
Что касается колеса обозрения, то его в парке больше не будет. Об этом якобы просили сами горожане. Колесо планировали установить в парке аттракционов «Калейдоскоп».
К слову, место установки аттракциона неоднократно менялось. Старое колесо хотели утилизировать. Новое планировали поставить в Центральном парке — за КЦ «Октябрь». В начале августа прошлого года приоритетным местом установки назвали парк около деревянной церкви, однако колесо обозрения на Харгору всё-таки не переедет.