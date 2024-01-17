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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Центральном парке убирают колесо обозрения

Колесо, прощай: из Центрального парка Белгорода убирают старый аттракцион

17 января 2024, 11:52
Фото: «Фонарь»
В Центральном парке убирают колесо обозрения

Колесо обозрения в парке Белгорода начали демонтировать

В парке имени Ленина приступили к демонтажу колеса обозрения. Часть кабинок с него уже сняли. Фотографиями с места событий поделился «Фонарь».

Старое колесо обозрения, которое находится в парке имени Ленина в Белгороде, начали убирать. С него уже сняли часть кабинок. Они стоят рядом с неработающим аттракционом.

В декабре на том же участке сносили постройку, которая давно простаивала. Технику заметили на месте 19 декабря. Добавим, что в Центральном городском парке проводится реконструкция.

Что касается колеса обозрения, то его в парке больше не будет. Об этом якобы просили сами горожане. Колесо планировали установить в парке аттракционов «Калейдоскоп».

К слову, место установки аттракциона неоднократно менялось. Старое колесо хотели утилизировать. Новое планировали поставить в Центральном парке — за КЦ «Октябрь». В начале августа прошлого года приоритетным местом установки назвали парк около деревянной церкви, однако колесо обозрения на Харгору всё-таки не переедет.

Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожан
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#Город#Белгородская область#Фотофакт#Парк#Новости Белгорода#Аттракционы#Белгород#Наталья Корявых#Колесо обозрения
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