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Стало известно, где в Белгороде могут установить колесо обозрения

3 августа 2023, 06:30
Фото: 1MI
Колесо обозрения

Колесо обозрения в Белгороде могут установить на Харгоре

В планах — установить его в Южном парке неподалёку от деревянной церкви. Указанную площадку рассматривают как приоритетную.

Колесо обозрения может появиться на Харгоре — в районе деревянной церкви в Южном парке. Эту площадку для 50-метрового колеса определяют как приоритетную. По нашим данным, установить его могут уже весной следующего года.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке Белгорода могут оставить колесо обозрения. Предложили это архитекторы, которые занимались концепцией развития рекреационной зоны. Колесо при этом планировалось перенести за КЦ «Октябрь».

Позже стало известно, что в парке хотят установить большое колесо обозрения. Дело в том, что горожане указывали на то, что в концепции реконструкции нет аттракционов. По просьбам людей также хотели установить карусели и выделить детскую зону.

В марте 2023 года Бел.Ру писало о том, что колесо обозрения появится за «Октябрём» в Центральном парке. Старые аттракционы планировалось демонтировать. Сообщалось, что устанавливать колесо будут ближе к концу реконструкции.

В июле же стало известно, что старое колесо обозрения в Центральном парке, скорее всего, утилизируют. После этого его воссоздадут заново, но в другом месте, откуда будет открываться вид на весь город.

Колесо обозрения в Центральном парке Белгорода, скорее всего, утилизируют
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Харгора#Колесо обозрения#Южный парк#Деревянная церковь#Аттракционы
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