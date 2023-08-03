Стало известно, где в Белгороде могут установить колесо обозрения

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Колесо обозрения может появиться на Харгоре — в районе деревянной церкви в Южном парке. Эту площадку для 50-метрового колеса определяют как приоритетную. По нашим данным, установить его могут уже весной следующего года.
Ранее сообщалось, что в Центральном парке Белгорода могут оставить колесо обозрения. Предложили это архитекторы, которые занимались концепцией развития рекреационной зоны. Колесо при этом планировалось перенести за КЦ «Октябрь».
Позже стало известно, что в парке хотят установить большое колесо обозрения. Дело в том, что горожане указывали на то, что в концепции реконструкции нет аттракционов. По просьбам людей также хотели установить карусели и выделить детскую зону.
В марте 2023 года Бел.Ру писало о том, что колесо обозрения появится за «Октябрём» в Центральном парке. Старые аттракционы планировалось демонтировать. Сообщалось, что устанавливать колесо будут ближе к концу реконструкции.
В июле же стало известно, что старое колесо обозрения в Центральном парке, скорее всего, утилизируют. После этого его воссоздадут заново, но в другом месте, откуда будет открываться вид на весь город.