В Центральном парке Белгорода заметили технику: под снос пошла постройка

Сейчас в Центральном парке проходит реконструкция. Работы ранее разделили на четыре этапа. Известно, что в парк может вернуться памятник Ленину. Произойдёт это ориентировочно в 2024–2025 гг. Ранее у монумента отвалилась рука, а после он просто развалился на части. Деньги на восстановление памятника собирали сами белгородцы.