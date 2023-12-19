В Центральном парке Белгорода заметили технику: под снос пошла постройка

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Центральном парке Белгорода сносят старую постройку. Видео с места публикуют СМИ. Постройка была давно заброшенной.
Сейчас в Центральном парке проходит реконструкция. Работы ранее разделили на четыре этапа. Известно, что в парк может вернуться памятник Ленину. Произойдёт это ориентировочно в 2024–2025 гг. Ранее у монумента отвалилась рука, а после он просто развалился на части. Деньги на восстановление памятника собирали сами белгородцы.
А вот колеса обозрения в парке уже не будет. Оно появится в парке «Калейдоскоп», расположенном рядом с обновлённой недавно набережной.
Вместе с тем в парке в этом новогоднем сезоне останутся некоторые праздничные локации. Так, продолжают работать ледовые дорожки. Помимо этого, в парке обещали сделать большую снежную горку.