Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Снос постройки в Центральном парке Белгорода

В Центральном парке Белгорода заметили технику: под снос пошла постройка

19 декабря 2023, 10:57
Фото: «Фонарь»
Снос постройки в Центральном парке Белгорода

Старое здание сносят в Центральном парке Белгорода

Технику заметили на месте 19 декабря. Кадры из парка публикует «Фонарь».

В Центральном парке Белгорода сносят старую постройку. Видео с места публикуют СМИ. Постройка была давно заброшенной.

Сейчас в Центральном парке проходит реконструкция. Работы ранее разделили на четыре этапа. Известно, что в парк может вернуться памятник Ленину. Произойдёт это ориентировочно в 2024–2025 гг. Ранее у монумента отвалилась рука, а после он просто развалился на части. Деньги на восстановление памятника собирали сами белгородцы.

А вот колеса обозрения в парке уже не будет. Оно появится в парке «Калейдоскоп», расположенном рядом с обновлённой недавно набережной.

Вместе с тем в парке в этом новогоднем сезоне останутся некоторые праздничные локации. Так, продолжают работать ледовые дорожки. Помимо этого, в парке обещали сделать большую снежную горку.

Снос постройки в Центральном парке Белгорода
Видео: «Фонарь»
Видите изменения? А они есть: как изменился Центральный парк Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Центральном парке в Белгороде сделают большую снежную горкуСтало известно, когда в Центральном парке Белгорода откроют ледовые дорожкиЯблони, липы и берёзы: что высадят в Центральном парке в Белгороде
#Город#Видео#Белгородская область#Парк ленина#Новости Белгорода#Снос#Инна Рогова#Белгород#Постройка
Подпишитесь
История проблемного детсада под Белгородом дошла до генпрокуратуры
Сегодня, 09:24
В Сети появилось видео с места подрыва авто чиновников на мине
Сегодня, 08:29
Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода
Сегодня, 11:27
Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дороги
Сегодня, 07:07
«Будет больше»: возврата денег от фирм Халаимова не добились не только белгородцы
Сегодня, 11:47
Не только яйца и курица: что ещё подорожало в Белгородской области?
Сегодня, 11:40