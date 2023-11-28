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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ледовые дорожки в Центральном парке

Стало известно, когда в Центральном парке Белгорода откроют ледовые дорожки

28 ноября 2023, 14:28
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Ледовые дорожки в Центральном парке

Ледовые дорожки в Белгороде откроют в середине декабря

Открытие ледовых дорожек в Центральном парке имени В. И. Ленина состоится уже 15 декабря. Вход будет платным — 50 рублей с человека, отметил мэр Валентин Демидов. На территории также будет работать прокат коньков.

В Центральном парке Белгорода рабочие подготавливают ледовые дорожки к открытию. Сотрудники Белгорблагоустройства уже очистили покрытие и прилегающую территорию, а также обследовали инженерные сети.

Открыть ледовые дорожки для посещения планируется 15 декабря. Покататься на коньках белгородцы смогут с 10:00 до 22:00 в будние дни. В выходные площадка будет открыта до 00:00. Всего будет несколько часовых сеансов катания и технический перерыв. Стоимость входа — 50 рублей.

На территории также будет работать прокат коньков и помощников фигуриста.

Специалисты уже протестировали холодильную установку: в основании дорожек установлены трубы, по которым циркулирует 15 тыс. литров этиленгликоля — его доводят до -10 °C. Протяжённость ледовых маршрутов составляет 400 метров, площадь — 1400 кв. м.

Напомним, что в этом году на Соборной площади установят крытый каток. Специалисты уже монтируют конструкцию, открытие также запланировано на середину декабря. Вход в него будет бесплатным.

Подготовка ледового катка в Центральном паркеПодготовка ледового катка в Центральном парке
Подготовка ледового катка в Центральном паркеПодготовка ледового катка в Центральном парке
Ледовый каток в Центральном паркеЛедовый каток в Центральном парке
Ледовый каток в Центральном паркеЛедовый каток в Центральном парке
Подготовка ледового катка в Центральном парке
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде
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