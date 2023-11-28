Стало известно, когда в Центральном парке Белгорода откроют ледовые дорожки

Открыть ледовые дорожки для посещения планируется 15 декабря. Покататься на коньках белгородцы смогут с 10:00 до 22:00 в будние дни. В выходные площадка будет открыта до 00:00. Всего будет несколько часовых сеансов катания и технический перерыв. Стоимость входа — 50 рублей.