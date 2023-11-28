Стало известно, когда в Центральном парке Белгорода откроют ледовые дорожки

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Центральном парке Белгорода рабочие подготавливают ледовые дорожки к открытию. Сотрудники Белгорблагоустройства уже очистили покрытие и прилегающую территорию, а также обследовали инженерные сети.
Открыть ледовые дорожки для посещения планируется 15 декабря. Покататься на коньках белгородцы смогут с 10:00 до 22:00 в будние дни. В выходные площадка будет открыта до 00:00. Всего будет несколько часовых сеансов катания и технический перерыв. Стоимость входа — 50 рублей.
На территории также будет работать прокат коньков и помощников фигуриста.
Специалисты уже протестировали холодильную установку: в основании дорожек установлены трубы, по которым циркулирует 15 тыс. литров этиленгликоля — его доводят до -10 °C. Протяжённость ледовых маршрутов составляет 400 метров, площадь — 1400 кв. м.
Напомним, что в этом году на Соборной площади установят крытый каток. Специалисты уже монтируют конструкцию, открытие также запланировано на середину декабря. Вход в него будет бесплатным.