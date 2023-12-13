В Центральном парке в Белгороде сделают большую снежную горку

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Белгородцы спросили у мэра Валентина Демидова, где в областном центре, помимо Соборной площади, установят разборные горки. Демидов сообщил, что одну горку установят в парке «Берега»: «Горку сейчас закупаем. „Берега“ — это наше новое общественное пространство. Мы хотим, чтобы это место стало центром притяжения. Планируем организовать культурную программу».
Также Валентин Демидов сообщил, что в Центральном парке Белгорода планируется сделать большую снежную горку: «Погодные условия позволяют нам это сделать — много снега, мороз. БГБ будет следить за ней. Уверен, что горка будет пользоваться популярностью».