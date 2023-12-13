Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В Центральном парке в Белгороде сделают большую снежную горку

В Центральном парке в Белгороде сделают большую снежную горку

13 декабря 2023, 18:30
Фото: 1MI
Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов во время прямого эфира. Ещё одну горку установят в парке «Берега».

Белгородцы спросили у мэра Валентина Демидова, где в областном центре, помимо Соборной площади, установят разборные горки. Демидов сообщил, что одну горку установят в парке «Берега»: «Горку сейчас закупаем. „Берега“ — это наше новое общественное пространство. Мы хотим, чтобы это место стало центром притяжения. Планируем организовать культурную программу».

Также Валентин Демидов сообщил, что в Центральном парке Белгорода планируется сделать большую снежную горку: «Погодные условия позволяют нам это сделать — много снега, мороз. БГБ будет следить за ней. Уверен, что горка будет пользоваться популярностью».

Читайте также:
Когда на Соборной площади в Белгороде откроют каток?Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому годуСосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода
#Город#Новости Белгорода#Горка#Белгород#Алина Харина#Снежная горка#Валентин Демидов
Подпишитесь
В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома
Сегодня, 14:30
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при подрыве авто на мине
Сегодня, 15:53
Последняя из эпохи Савченко: чем занималась Юлия Щедрина в Белгородской области?
Сегодня, 16:09
На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»
Сегодня, 13:35