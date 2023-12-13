В Центральном парке в Белгороде сделают большую снежную горку

Белгородцы спросили у мэра Валентина Демидова, где в областном центре, помимо Соборной площади, установят разборные горки. Демидов сообщил, что одну горку установят в парке «Берега»: «Горку сейчас закупаем. „Берега“ — это наше новое общественное пространство. Мы хотим, чтобы это место стало центром притяжения. Планируем организовать культурную программу».