Видите изменения? А они есть: как изменился Центральный парк Белгорода

В настоящее время в западной части парка приступают к выполнению работ на депрессивной площадке — это демонтаж устаревших и небезопасных элементов благоустройства, а также демонтаж аттракционов, в том числе и колеса обозрения. На этой территории будет «зелёное сердце парка» — «Сад философов» с декоративными деревьями, кустарниками, а также летний кинотеатр.