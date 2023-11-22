Видите изменения? А они есть: как изменился Центральный парк Белгорода

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В областном центре городские власти подвели промежуточные итоги реконструкции Центрального парка. Спикерами выступили заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков и главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев.
Как отметил Голиков, в Белгороде реализуется масштабный и значимый проект по развитию водно-зелёного каркаса и рекреационных пространств города. В отличие от набережной реки Везёлка и городского пляжа Центральный парк имеет свою особенность. Он продолжает эксплуатироваться как с точки зрения рекреационного пространства, так и с точки зрения транзитной функции для белгородцев.
Принимая решение об организации работ на территории парка, мы брали во внимание очень интенсивный пешеходный трафик горожан по направлению от улицы Мичурина до улицы Островского. Мы понимали, что важным для спортивной и рекреационной жизни объекта является каток, который летом функционирует как площадка для катания на роликах. Мы понимали, что у молодёжи пользуется колоссальной популярностью скейт-парк, поэтому производство работ и зонирование основывались на сохранении транзита для горожан и возможности эксплуатировать данные объекты.
Василий Голиков
На сегодняшний день в парке завершили инженерную составляющую первого этапа благоустройства, а также провели подготовительные работы. Выполнили следующие работы:
Также подрядчик выполнил тротуарное мощение 4300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, почти 6500 «квадратов» — тротуарного мощения, 500 «квадратов» — покрытия в гранитном отсеве, а также 3000 «квадратов» современного и нового для Белгорода вида покрытия TerraWay.
Это система водопроницаемого дорожного покрытия, высокопрочного, пористого, способного пропускать влагу и воздух, производимого из природного или искусственного материала (песок, каменная крошка, стекло), с небольшим содержанием органического клея.
Мы принимали во внимание замечания от молодых мам с колясками, которые выразились, что по тротуарному мощению не всегда с коляской комфортно перемещаться, особенно, когда ребёнок заснул, поэтому было выполнено покрытие TerraWay, по которому перемещаться максимально удобно.
Василий Голиков
Стоит отметить, что при планировке дорожек разработчики учитывали народные тропы.
В настоящее время в западной части парка приступают к выполнению работ на депрессивной площадке — это демонтаж устаревших и небезопасных элементов благоустройства, а также демонтаж аттракционов, в том числе и колеса обозрения. На этой территории будет «зелёное сердце парка» — «Сад философов» с декоративными деревьями, кустарниками, а также летний кинотеатр.
В планах на ближайшую перспективу завершить монтаж системы наружного освещения (более 150 светоточек), тем самым временные решения по наружному освещению, которые ранее реализовали с подрядчиком, перейдут в постоянную схему.
Мы подошли креативно. Некий способ объединения стилевых решений. Размещение светоточек подчеркнёт первые визуальные изменения территории. На территории «Сада философов» будет расположен зелёный лабиринт с высокодекоративными растениями и зонами созерцания.
Тимур Валеев
Продолжатся работы по фонтану «Дюймовочка». Также начнут принимать бетон на фундамент для будущей танцплощадки в западной части парка.
Мы идём по утверждённой концепции. Это парк для всех, и работа отстроена так, чтобы мы минимально создавали неудобства для транзитных пользователей.
Василий Голиков
Наполнение первых зон видно на фото:
После реконструкции в парк вернут некоторые исторические элементы. К примеру, фонтан. Также сейчас подрядчик работает над тем, чтобы МАФы получили «исторический налёт». А ещё вернут в классический стиль опоры для фонарей — они будут красными.
Останется и входная арка. После обновления вернут монумент возле скульптуры «Семейный портрет». Что касается центральной аллеи, она практически не изменится, только поменяют расположение клумб. Вернётся на место и памятник Ленину.
Увеличится количество зелёных насаждений. Согласно дендроплана, предусмотрена высадка 951 высокодекоративного дерева. Часть из них будет располагаться в непосредственной близости от пешеходных связей и благоустроенных площадей. Также предусмотрена высадка кустарников и обустройство системы полива.
По словам Голикова, в рамках работ в проект внесли два принципиальных изменения. Одно из них касается парковки. Дополнительные машиноместа оборудуют на месте бывшего ресторана «Плаза». В ближайшее время там начнутся демонтажные работы. При этом парковку планируют сделать «зелёной». Но окончательное её месторасположение ещё не определили, поэтому городские власти не указали точное количество машиномест.
Второе изменение — «переезд» колеса обозрения. По словам Валеева, об этом просили сами горожане. Аттракцион обустроят в парке «Калейдоскоп».
Уходить с территории стройплощадки подрядчик будет поэтапно. В целом сроки производства работ — 2024-25 годы. На сегодня выполнено порядка 65%. Первый этап работ обошёлся в 321 млн рублей.
Мы не забываем и про удобства. Люди парком пользуются, и мы вынуждены растягиваться во времени и расставлять все процессы, чтобы территория оставалась для кого-то парком, а для кого-то — транзитной зоной.
Тимур Валеев