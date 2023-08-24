Что осталось сделать по реконструкции Центрального парка в Белгороде?

В целом работы разделили на четыре этапа. Пока устройство ливнёвки завершили на 85%, полностью вынесли сети водоснабжения с территории открытого катка, на 60% провели геодезическую разбивку инженерных сетей. Также рабочие наполовину проложили кабели электроснабжения и на 20% провели демонтаж тротуарной плитки и подпорных стен.