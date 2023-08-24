Что осталось сделать по реконструкции Центрального парка в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился подробностями работ, проводимых в рамках реконструкции городского Центрального парка. Градоначальник рассказал, на каком этапе на текущий момент находится обновление общественного места.
В целом работы разделили на четыре этапа. Пока устройство ливнёвки завершили на 85%, полностью вынесли сети водоснабжения с территории открытого катка, на 60% провели геодезическую разбивку инженерных сетей. Также рабочие наполовину проложили кабели электроснабжения и на 20% провели демонтаж тротуарной плитки и подпорных стен.
Подрядчик на текущий момент ведёт строительство в первой зоне. Привычный пешеходный маршрут от Островского до Мичурина для горожан при этом сохранили.
Работа спланирована так, чтобы до перехода к следующей зоне восстанавливали пешеходные маршруты и наружное освещение в текущей. Это важно, чтобы на протяжении всего срока ремонта мы могли обеспечить горожанам возможность удобного прохода через парк.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Первый подготовительный блок работ будут проводить в 2023–2024 годах. Запланированы вынос и переустройство инженерных сетей, строительство новых сетей и фундаментов под будущие павильоны. Также в планах — установка малых архитектурных форм и тротуарное мощение.