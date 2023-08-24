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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Фото тематическое

Что осталось сделать по реконструкции Центрального парка в Белгороде?

24 августа 2023, 12:27
Фото: 1MI
Фото тематическое

Мэр Белгорода Демидов отчитался о ходе реконструкции Центрального парка

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, на каком этапе на текущий момент находятся работы в общественном месте. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился подробностями работ, проводимых в рамках реконструкции городского Центрального парка. Градоначальник рассказал, на каком этапе на текущий момент находится обновление общественного места.

В целом работы разделили на четыре этапа. Пока устройство ливнёвки завершили на 85%, полностью вынесли сети водоснабжения с территории открытого катка, на 60% провели геодезическую разбивку инженерных сетей. Также рабочие наполовину проложили кабели электроснабжения и на 20% провели демонтаж тротуарной плитки и подпорных стен.

Подрядчик на текущий момент ведёт строительство в первой зоне. Привычный пешеходный маршрут от Островского до Мичурина для горожан при этом сохранили.

Работа спланирована так, чтобы до перехода к следующей зоне восстанавливали пешеходные маршруты и наружное освещение в текущей. Это важно, чтобы на протяжении всего срока ремонта мы могли обеспечить горожанам возможность удобного прохода через парк.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Первый подготовительный блок работ будут проводить в 2023–2024 годах. Запланированы вынос и переустройство инженерных сетей, строительство новых сетей и фундаментов под будущие павильоны. Также в планах — установка малых архитектурных форм и тротуарное мощение.

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