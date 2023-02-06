Готов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка Белгорода

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Памятник Ленину повредился ещё в 2020 году, когда в Центральном парке начались работы по эксгумации останков немецких солдат — у вождя революции сперва отвалилась вскинутая им правая рука, а затем он и сам развалился на части. С тех пор запечатлённый в камне, но слегка раздробленный большевик начал своё маленькое, но весьма затянувшееся приключение по возвращению на прежнее место.
Фразу «нас помнят, пока мы мешаем другим» обычно приписывают Ленину. Редакция «Бел.Ру» попыталась выяснить, кого, по такой логике, должен помнить сам Ленин.
Как нам сообщили в мэрии, отремонтировать постамент памятника не могут без «благоприятных погодных условий». Точных сроков возвращения статуи обратно в парк в администрации назвать не смогли, но порекомендовали обратиться с этим вопросом к заказчику, БРОО «Центр социальных инициатив „Вера“».
«Вера», в свою очередь, сообщает, что заказчиком их центр можно назвать лишь формально. Так, организация владеет краудфандинговой платформой по сбору средств — её и использовали для передачи денег исполнителю работ.
Инициатором проекта по сбору средств на реставрацию памятника В. И. Ленину в Центральном парке Белгорода является Белгородская областная дума и управление культуры Белгородской области. В данном случае БРОО «ЦСИ „Вера“ "является лишь формальным посредником при перечислении средств.
БРОО «Центр социальных инициатив „Вера“»
Отметим, что на ремонт памятника также «скидывались» местные жители, заинтересованные в возвращении скульптуры на прежнее место — некоторые из них приносили символические 50 рублей, а кто-то и больше.
Также, по данным «Бел.Ру», памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом — установка статуи, по идее, начнётся весной, когда потеплеет до состояния той самой «благоприятной погоды». Но точно ли это?
Несмотря на подсказку мэрии, «заказчик» памятника «Вера» также не смог дать конкретного ответа на вопрос, когда же Ленин вернётся в парк.
Памятник будет уставлен в рамках запланированного обустройства Центрального парка Белгорода в соответствии с новой концепцией. Если памятник будет установлен раньше, то есть риск повредить его при обустройстве парка, так как все работы должны проводиться поэтапно в соответствии с техническими условиями для данных работ.
БРОО «Центр социальных инициатив „Вера“»
Значит, дело в концепции. В мэрии на вопрос о сроках её реализации и подготовки ответили, что разработка «концепции реконструкции Центрального парка культуры и отдыха велась около года и изначально предусматривала размещение памятника В. И. Ленину на том же месте, где он располагался ранее». Кроме того, схема места, куда должен вернуться вождь, уже согласована с организациями, эксплуатирующими подземные инженерные коммуникации.
Правда, после слов мэра Белгорода Валентина Демидова о том, что реконструкция Центрального парка продлится три года, белгородскому Ленину стоило бы напрячься. Тем более, что напрягаться ему теперь есть чем — по данным «Веры», вождь собран по кусочкам и готов к установке. Но, как это обычно бывает, есть один нюанс.
Если памятник готов к установке, то почему его просто не взять и не установить? Отвечает «Вера».
Памятник В. И. Ленину готов к установке, однако для изготовления и установки постамента памятника, соответствующего новой концепции обустройства Центрального парка Белгорода, требуются дополнительные средства (которые в данный момент изыскиваются исполнителем) и время.
БРОО «Центр социальных инициатив „Вера“»
Иными словами, Ленин вроде бы завершён, но на установку собранных ранее денег не хватает — «изыскать» их из своего или чьего-либо ещё кармана должен исполнитель работ, ООО «Магнетика». Отметим, что сбор дополнительных средств не объявлялся, как и не было какой-либо информации о выделении денег свыше.
По данным «Бел.Ру», вопрос с Лениным для «Магнетики» очень принципиален: компания прикладывает все усилия, чтобы поскорее закончить эту историю.
Также есть информация, что средств не хватало на новый постамент памятнику: якобы изначально поставить Ленина собирались на одну конструкцию, а затем планы поменялись и инициатор заявил о необходимости другого постамента, уже из гранита. Впрочем, найти подтверждения этим данным «Бел.Ру» не удалось.
Где-то в глубине парка на прежнем месте стоит памятник Марксу и Энгельсу. Состояние философов весьма плачевное: изъеденные дождями и коррозией, они не могут даже полистать томик написанного ими же «Капитала», зажатый в уцелевшей руке— нет пальцев.
Отремонтировать скульптуру тоже обещали к концу 2022 года. И тоже помешала погода. Последняя, безусловно, весьма переменчива и влиятельна: от направления ветра, например, может измениться курс корабля. Вот и белгородцы гадают: надует ли ветер ещё раз алые паруса, или же пароход уплыл — уже навсегда.
Эпопея с Лениным из Центрального парка длится уже три года. С тех пор горадминистрация несколько раз меняла своё мнение: сперва произошедшее с Лениным было «неприятным, но поправимым», затем на реставрацию скульптуры не нашлось денег, кто-то даже «рисковал достоинством». Назывались разные даты: апрель прошлого года, июнь, теперь — снова лето. Три мэра сменилось с тех пор, а Ленин всё так и остался прежним.
Судя по всему, в парк он всё же вернётся. Если вновь не помешает погода и не дунет ветер.