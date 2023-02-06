Готов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка Белгорода

Эпопея с Лениным из Центрального парка длится уже три года. С тех пор горадминистрация несколько раз меняла своё мнение: сперва произошедшее с Лениным было «неприятным, но поправимым», затем на реставрацию скульптуры не нашлось денег, кто-то даже «рисковал достоинством». Назывались разные даты: апрель прошлого года, июнь, теперь — снова лето. Три мэра сменилось с тех пор, а Ленин всё так и остался прежним.