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Published Сегодня, 16:12

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Понравилась ли белгородцам идея с колесом обозрения на Королёва?

4 августа 2023, 16:12
Фото: 1MI
Колесо обозрения

Белгородцы поддержали идею с новым местом для колеса обозрения

Колесо обозрения может появиться на Харгоре — в районе деревянной церкви в Южном парке. Это место предложили вместо парка Ленина: редакция Бел.Ру провела опрос и выяснила, что наши подписчики идею перенести аттракцион поддержали. Но много и тех, кто считает лучшим местом парк им. Ленина.

Редакция провела опрос на трёх площадках: в Telegram, ВКонтакте и «Одноклассниках». Всего на момент публикации проголосовали 1717 человек. Из них:

  • Порядка 650 человек на всех трёх площадках выбрали вариант «Да, это лучшее место, оно там уже было» — это 37%
  • 462 человека выбрали вариант «Нет, нужно установить в парке Ленина» — это 27%
  • 158 респондентов проголосовали за «Нужно выбрать третье место для установки» — это 9%
  • Порядка 27% предпочли не выбирать ни один из трёх вариантов ответа.

Как мы видим из результатов опроса, большинство выбрало для размещения колеса обозрения именно Харгору, но и доля тех, кто выступает за сохранение «чёртова колеса» в центральном парке, достаточно велика.

Напомним, что в правительстве именно эту площадку для определяют как приоритетную. По нашим данным, установить его могут уже весной следующего года. Ранее же колесо обозрения предлагали оставить вЦентральном парке Белгорода. Предложили это архитекторы, которые занимались концепцией развития рекреационной зоны. Колесо при этом планировалось перенести за КЦ «Октябрь».

Стало известно, где в Белгороде могут установить колесо обозрения
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#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Артем Черненко#Белгород#Колесо обозрения#Харгора#Южный парк#Парк ленина#Опрос#Центральный парк Белгорода#Архитекторы
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