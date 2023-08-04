Понравилась ли белгородцам идея с колесом обозрения на Королёва?

Напомним, что в правительстве именно эту площадку для определяют как приоритетную. По нашим данным, установить его могут уже весной следующего года. Ранее же колесо обозрения предлагали оставить вЦентральном парке Белгорода. Предложили это архитекторы, которые занимались концепцией развития рекреационной зоны. Колесо при этом планировалось перенести за КЦ «Октябрь».