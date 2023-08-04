Понравилась ли белгородцам идея с колесом обозрения на Королёва?

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Редакция провела опрос на трёх площадках: в Telegram, ВКонтакте и «Одноклассниках». Всего на момент публикации проголосовали 1717 человек. Из них:
Как мы видим из результатов опроса, большинство выбрало для размещения колеса обозрения именно Харгору, но и доля тех, кто выступает за сохранение «чёртова колеса» в центральном парке, достаточно велика.
Напомним, что в правительстве именно эту площадку для определяют как приоритетную. По нашим данным, установить его могут уже весной следующего года. Ранее же колесо обозрения предлагали оставить вЦентральном парке Белгорода. Предложили это архитекторы, которые занимались концепцией развития рекреационной зоны. Колесо при этом планировалось перенести за КЦ «Октябрь».