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Published Сегодня, 11:42

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Колесо обозрения в Центральном парке Белгорода, скорее всего, утилизируют

5 июля 2023, 11:42
Фото: иллюстрация из концепции парка
После этого его планируют воссоздать в новом месте — за «Октябрём», сообщили во время пресс-прогулки по парку.

В главном парке областного центра в июне начались работы по реконструкции. 5 июля для журналистов провели пресс-прогулку по парку, рассказали о текущем ходе работ, о том, что планируется сделать до конца 2023 года, и когда реконструкция должна завершиться полностью.

На этом этапе риск представляет только демонтаж колеса обозрения. Скорее всего, аттракцион утилизируют, а после воссоздадут заново, но в другом месте, откуда будет открываться вид на весь город.

Ранее обсуждался вариант с установкой колеса обозрения за культурным центром «Октябрь» в высшей точке парка. Но ждать появления нового «чёртового колеса» стоит только по завершении реконструкции — минимум через два года.

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#Ирина Митрофанова#Колесо обозрения#Центральный парк#Белгород#Октябрь#Реконструкция#Аттракцион#Культурный центр#Город#Новости Белгорода
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