Колесо обозрения в Центральном парке Белгорода, скорее всего, утилизируют

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В главном парке областного центра в июне начались работы по реконструкции. 5 июля для журналистов провели пресс-прогулку по парку, рассказали о текущем ходе работ, о том, что планируется сделать до конца 2023 года, и когда реконструкция должна завершиться полностью.
На этом этапе риск представляет только демонтаж колеса обозрения. Скорее всего, аттракцион утилизируют, а после воссоздадут заново, но в другом месте, откуда будет открываться вид на весь город.
Ранее обсуждался вариант с установкой колеса обозрения за культурным центром «Октябрь» в высшей точке парка. Но ждать появления нового «чёртового колеса» стоит только по завершении реконструкции — минимум через два года.