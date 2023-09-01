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Колесо обозрения

Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место

1 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Колесо обозрения

Колесо обозрения в Белгороде появится в новом парке аттракционов

Установить аттракцион планируют в мае 2024 года. Об этом сообщили в официальном сообществе парка «Калейдоскоп». Причём место для установки колеса меняют уже в третий раз.

Контракт на установку колеса обозрения высотой 50 метров уже подписан с российским производителем, сообщил директор парка «Калейдоскоп» Антон Ковалёв. Предполагается, что одновременно колесо обозрения сможет вмещать 108 человек: по шесть человек в одной кабине.

Кабины удобные: есть кондиционер, предусмотрены мягкие сиденья. Само колесо будет подсвечиваться, оно станет изюминкой парка.
Антон Ковалёв, директор парка аттракционов

Кроме того, в новом парке аттракционов в скором времени планируется установить ледовый каток.

Это уже третий раз, когда меняют площадку для установки колеса обозрения. Его ранее хотели поставить в Центральном парке — за культурным центром «Октябрь». Старое колесо предлагалось утилизировать.

В начале августа же сообщалось, что приоритетным местом для установки нового колеса обозрения высотой 50 метров станет Южный парк недалеко от деревянной церкви. Установить его также планировалось этой весной.

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