Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Контракт на установку колеса обозрения высотой 50 метров уже подписан с российским производителем, сообщил директор парка «Калейдоскоп» Антон Ковалёв. Предполагается, что одновременно колесо обозрения сможет вмещать 108 человек: по шесть человек в одной кабине.
Кабины удобные: есть кондиционер, предусмотрены мягкие сиденья. Само колесо будет подсвечиваться, оно станет изюминкой парка.
Антон Ковалёв, директор парка аттракционов
Кроме того, в новом парке аттракционов в скором времени планируется установить ледовый каток.
Это уже третий раз, когда меняют площадку для установки колеса обозрения. Его ранее хотели поставить в Центральном парке — за культурным центром «Октябрь». Старое колесо предлагалось утилизировать.
В начале августа же сообщалось, что приоритетным местом для установки нового колеса обозрения высотой 50 метров станет Южный парк недалеко от деревянной церкви. Установить его также планировалось этой весной.