Колесо обозрения появится за «Октябрём» в Центральном парке Белгорода

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Колесо появится прямо поперёк аллеи за «Октябрём». По словам Тимура Валеева, новое место для аттракциона выбрано не случайно: это самая верхняя точка парка, благодаря которой колесо будет видно со всех сторон.
Ждать его появления в скором времени не стоит: устанавливать аттракцион будут в самом конце реконструкции парка, в лучшем случае — через два года. Что касается детской площадки, которая сейчас там находится и пользуется огромной популярностью, то судьба её туманна: решать, что с ней делать, будут также в самом конце. Вероятен и демонтаж — но переживать, как утверждает Валеев, не стоит.
Как только парк наполнится детскими зонами, исчезновение одной не будет столь болезненным. А колесо — это одна из «изюминок» парка, за которую стоит побороться.
Тимур Валеев
Старые же аттракционы снесут. Они, как заявил архитектор, устарели «морально и физически».
Начнётся масштабная реконструкция Центрального парка Ленина в мае этого года. Завершить её планируют за два года. В то же время ожидается и возвращение памятника Ленину, эпопея с которым длится уже третий год.