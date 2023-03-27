Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Колесо обозрения появится за «Октябрём» в Центральном парке Белгорода

27 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Как рассказал главный архитектор Белгорода Тимур Валеев, новое колесо обозрения появится за зданием «Октября» в Центральном парке. Старые аттракционы демонтируют.

Колесо появится прямо поперёк аллеи за «Октябрём». По словам Тимура Валеева, новое место для аттракциона выбрано не случайно: это самая верхняя точка парка, благодаря которой колесо будет видно со всех сторон.

Ждать его появления в скором времени не стоит: устанавливать аттракцион будут в самом конце реконструкции парка, в лучшем случае — через два года. Что касается детской площадки, которая сейчас там находится и пользуется огромной популярностью, то судьба её туманна: решать, что с ней делать, будут также в самом конце. Вероятен и демонтаж — но переживать, как утверждает Валеев, не стоит.

Как только парк наполнится детскими зонами, исчезновение одной не будет столь болезненным. А колесо — это одна из «изюминок» парка, за которую стоит побороться.
Тимур Валеев
визуализация колеса за "Октябрём"
Фото: мэрия Белгорода

Старые же аттракционы снесут. Они, как заявил архитектор, устарели «морально и физически».

Начнётся масштабная реконструкция Центрального парка Ленина в мае этого года. Завершить её планируют за два года. В то же время ожидается и возвращение памятника Ленину, эпопея с которым длится уже третий год.

Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
Узнать подробнее
Читайте также:
В Центральном парке Белгорода появятся сад философов и колесо обозренияВ Центральном парке Белгорода хотят установить большое колесо обозренияПервые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде
#Артем Черненко#Аттракцион#Парк ленина#Колесо обозрения#Мэрия#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Тимур Валеев
Подпишитесь
Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае
Сегодня, 15:22
БФТ-Холдинг и BSS дополнили голосовой помощник тульского Минздрава 16 сценариями
Сегодня, 13:21
Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
Сегодня, 14:36
Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
Сегодня, 09:22
Белгородцы боятся выходить на субботники
Сегодня, 17:22
Жители микрорайона под Белгородом добились возвращения проданной земли
Сегодня, 14:30