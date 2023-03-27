Колесо обозрения появится за «Октябрём» в Центральном парке Белгорода

Ждать его появления в скором времени не стоит: устанавливать аттракцион будут в самом конце реконструкции парка, в лучшем случае — через два года. Что касается детской площадки, которая сейчас там находится и пользуется огромной популярностью, то судьба её туманна: решать, что с ней делать, будут также в самом конце. Вероятен и демонтаж — но переживать, как утверждает Валеев, не стоит.