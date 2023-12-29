Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 20:46

Published Вчера, 20:46

Modified Вчера, 23:36

Updated Вчера, 23:36

Над Белгородом сработала система ПВО, есть один погибший — власти

Над Белгородом сработала система ПВО, есть один погибший — власти

29 декабря 2023, 20:46
Фото: Midjourney
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Видео: ТГ-канал Baza

По словам Гладкова, в результате обстрела есть один погибший и один пострадавший.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По информации Shot, обломки сбитых объектов могли упасть на жилой частный дом. Также жители продолжают находить на земле осколки, сообщают о повреждении нескольких авто и перебоях с электричеством и водоснабжением на нескольких улицах.

Вечером 29 декабря под обстрел ВСУ также попал город Шебекино, но обошлось без жертв.

По предварительной информации, повреждения различной степени зафиксировали в четырёх частных домах. На месте сейчас работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход территории.

Напомним, что сегодня, 29 декабря, ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARМ. Попытку атаки ракетами зафиксировали в районе 15:00. Над Белгородом в это время раздалась серия громких звуков.

Повреждены четыре частных дома: под обстрел попал город Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородскую область атаковали 84 снарядами: разрушения есть в трёх домахБелгородка, которая владела уничтоженным домом на Маяковского, живёт в КрымуСемь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе
#Видео#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Губернатор#Беспилотник#Пво#Белгород#ВСУ#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Ракеты HARМ
Подпишитесь
Число пострадавших в результате ночной атаки на Белгород увеличилось
Вчера, 21:59
Так громко не было давно: над Белгородом раздалось несколько взрывов
Вчера, 20:23
Есть погибший и пострадавший: Гладков сообщил подробности ночных взрывов в Белгороде
Вчера, 20:44
Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после мощной атаки
Вчера, 22:09
Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в Белгороде
Вчера, 13:22
Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?
Вчера, 10:08