Над Белгородом сработала система ПВО, есть один погибший — власти

Posted Вчера, 20:46
Published Вчера, 20:46
Modified Вчера, 23:36
Updated Вчера, 23:36
По словам Гладкова, в результате обстрела есть один погибший и один пострадавший.
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По информации Shot, обломки сбитых объектов могли упасть на жилой частный дом. Также жители продолжают находить на земле осколки, сообщают о повреждении нескольких авто и перебоях с электричеством и водоснабжением на нескольких улицах.
Вечером 29 декабря под обстрел ВСУ также попал город Шебекино, но обошлось без жертв.
По предварительной информации, повреждения различной степени зафиксировали в четырёх частных домах. На месте сейчас работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход территории.
Напомним, что сегодня, 29 декабря, ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARМ. Попытку атаки ракетами зафиксировали в районе 15:00. Над Белгородом в это время раздалась серия громких звуков.