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Лента

Белгородка, которая владела уничтоженным домом на Маяковского, живёт в Крыму

20 ноября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Лента
На еженедельном оперативном совещании мэр Белгорода доложил о ходе восстановления домов, повреждённых в результате обстрелов ВСУ и работе с собственниками. Губернатор рассказал, что к нему обратились две собственницы домов на улице Маяковского.

На приём к губернатору приходили две женщины, одна из которых, по его словам, проживает в Крыму, другая — тоже за пределами Белгородской области. Обе они собственницы домов на улице Маяковского, которые пострадали в результате обстрела 3 июля 2022 года.

Напомним, тогда ночью над городом сработало ПВО, сбили три ракеты, но снаряд одной из них сдетонировал в центре Белгорода. Повреждения получили 26 МКД, некоторые частные дома оказались полностью разрушенными.

Вячеслав Гладков поручил мэру Белгорода провести приём вместе с министром строительства Оксаной Козлитиной и двумя собственницами, чтобы решить волнующие их вопросы.

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#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Личный приём#Екатерина Никулина#Улица Маяковского#Разрушения#Обстрел ВСУ
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