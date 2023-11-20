Белгородка, которая владела уничтоженным домом на Маяковского, живёт в Крыму

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
На приём к губернатору приходили две женщины, одна из которых, по его словам, проживает в Крыму, другая — тоже за пределами Белгородской области. Обе они собственницы домов на улице Маяковского, которые пострадали в результате обстрела 3 июля 2022 года.
Напомним, тогда ночью над городом сработало ПВО, сбили три ракеты, но снаряд одной из них сдетонировал в центре Белгорода. Повреждения получили 26 МКД, некоторые частные дома оказались полностью разрушенными.
Вячеслав Гладков поручил мэру Белгорода провести приём вместе с министром строительства Оксаной Козлитиной и двумя собственницами, чтобы решить волнующие их вопросы.