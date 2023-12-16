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В Белгороде открыли новогоднюю ёлку, а в приграничье ранило мужчину: итоги дня

В Белгороде открыли новогоднюю ёлку, а в приграничье ранило мужчину: итоги дня

16 декабря 2023, 15:30
Фото: 1MI
На Соборной площади в Белгороде началось открытие новогодней ёлки, при атаке ВСУ в Шебекинском горокруге пострадал мужчина, а белгородских чиновников обязали вернуть автомобиль, подаренный «Тисайдом».

Открытие ёлки

16 декабря в Белгороде стартовало открытие новогодней ёлки на Соборной площади. Началась церемония открытия с музыкального перформанса. На сцене перед белгородцами выступил коллектив Drumania. Музыканты играли для горожан на барабанах.

Тогда же у праздничного дерева стояла спецмашина, а над площадью летал квадрокоптер. Планировалось, что он сделает красивые фотографии с открытия. Во время мероприятия около катка образовалась очередь.

В этом году к ёлке необычным способом прибыл Дед Мороз — он «прилетел» на санях. В районе 17:30 зажгли ёлку, а затем включили огни по всей площади. Также горожанам показали фаер-шоу.

Напомним, в Белгороде к Новому году помимо ёлки установят ряд новогодних украшений. В их числе «Замок», «Ротонда», «Портал», «Арка с качелью» и многие другие. Общая цена контракта превысила 42 млн рублей.

В Белгороде началась церемония открытия главной новогодней ёлки
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Обстрел приграничья

16 декабря ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего пострадал пассажир «Газели». Мужчина получил ранения ног и рук. Его госпитализировали в районную больницу. Также осколками повредило непосредственно «Газель» и экскаватор.

Кроме того, в населённом пункте под миномётным огнём оказалась ферма. Из-за обстрела погибли 12 коров. Осколками снарядов посекло крышу и сенохранилище. На месте происшествия работали оперативные службы.

Напомним, 15 декабря ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Журавлёвку и в Белгородском районе обстреляли из артиллерии, Щетиновку — из гранатомётов. В Журавлёвке дрон сбросил осколочный боеприпас. Также под огнём противника были Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Шебекинский городской округ. Во всех случаях обошлось без последствий.

Человек пострадал, 12 коров погибли: последствия обстрела белгородского посёлка
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Отобранная иномарка

Белгородским чиновникам пришлось вернуть иномарку, подаренную «Тисайдом». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа обязал администрацию Белгородского района вернуть автомобиль Hyundai Santa Fe.

Компания передала машину местному управлению капитального строительства в качестве добровольного пожертвования. Однако теперь чиновники вынуждены отдать авто дарителю, а также выплатить пошлины белгородскому и воронежскому судам — 6 тыс. и по 3 тыс. рублей.

Соответствующий иск подал конкурсный управляющий «Тисайда». Дело в том, что организация находится в процессе банкротства, в связи с чем не может позволить дорогостоящие подарки. Упомянутое авто оценили в 1,8 млн рублей. Также сообщалось, что иск рассматривали и в белгородском суде, однако тогда возвращать авто дарителю не стали.

Белгородским чиновникам придётся вернуть иномарку, подаренную «Тисайдом»
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