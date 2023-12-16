В Белгороде открыли новогоднюю ёлку, а в приграничье ранило мужчину: итоги дня

Соответствующий иск подал конкурсный управляющий «Тисайда». Дело в том, что организация находится в процессе банкротства, в связи с чем не может позволить дорогостоящие подарки. Упомянутое авто оценили в 1,8 млн рублей. Также сообщалось, что иск рассматривали и в белгородском суде, однако тогда возвращать авто дарителю не стали.