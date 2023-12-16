В Белгороде открыли новогоднюю ёлку, а в приграничье ранило мужчину: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
16 декабря в Белгороде стартовало открытие новогодней ёлки на Соборной площади. Началась церемония открытия с музыкального перформанса. На сцене перед белгородцами выступил коллектив Drumania. Музыканты играли для горожан на барабанах.
Тогда же у праздничного дерева стояла спецмашина, а над площадью летал квадрокоптер. Планировалось, что он сделает красивые фотографии с открытия. Во время мероприятия около катка образовалась очередь.
В этом году к ёлке необычным способом прибыл Дед Мороз — он «прилетел» на санях. В районе 17:30 зажгли ёлку, а затем включили огни по всей площади. Также горожанам показали фаер-шоу.
Напомним, в Белгороде к Новому году помимо ёлки установят ряд новогодних украшений. В их числе «Замок», «Ротонда», «Портал», «Арка с качелью» и многие другие. Общая цена контракта превысила 42 млн рублей.
16 декабря ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего пострадал пассажир «Газели». Мужчина получил ранения ног и рук. Его госпитализировали в районную больницу. Также осколками повредило непосредственно «Газель» и экскаватор.
Кроме того, в населённом пункте под миномётным огнём оказалась ферма. Из-за обстрела погибли 12 коров. Осколками снарядов посекло крышу и сенохранилище. На месте происшествия работали оперативные службы.
Напомним, 15 декабря ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Журавлёвку и в Белгородском районе обстреляли из артиллерии, Щетиновку — из гранатомётов. В Журавлёвке дрон сбросил осколочный боеприпас. Также под огнём противника были Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Шебекинский городской округ. Во всех случаях обошлось без последствий.
Белгородским чиновникам пришлось вернуть иномарку, подаренную «Тисайдом». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа обязал администрацию Белгородского района вернуть автомобиль Hyundai Santa Fe.
Компания передала машину местному управлению капитального строительства в качестве добровольного пожертвования. Однако теперь чиновники вынуждены отдать авто дарителю, а также выплатить пошлины белгородскому и воронежскому судам — 6 тыс. и по 3 тыс. рублей.
Соответствующий иск подал конкурсный управляющий «Тисайда». Дело в том, что организация находится в процессе банкротства, в связи с чем не может позволить дорогостоящие подарки. Упомянутое авто оценили в 1,8 млн рублей. Также сообщалось, что иск рассматривали и в белгородском суде, однако тогда возвращать авто дарителю не стали.