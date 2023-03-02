Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы

Ранее мы писали, что в декабре 2020 года на тот момент ещё региональный департамент ЖКХ и ООО «Тисайд» заключили контракт на приобретение квартир в МКД, строительство которых не завершено, для переселения людей из аварийного жилья в Старооскольском горокруге. Жильё необходимо было передать заказчику до 15 августа 2021 года. «Тисайд» в срок условия не выполнил. Дело решалось в суде — компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей, а директору организации прокуратура вынесла представление.