Ненадлежащее исполнение обязательств: почему «Тисайд» неоднократно получал штрафы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В январе 2023 года стало известно, что белгородскую компанию ООО «Тисайд» признали банкротом. Заявление в Арбитражный суд области подала строительная компания. Ранее компания также была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков. Подробнее — в материале.
В 2021 году с «Тисайдом» был заключён лишь один контракт. В этот год компания участвовала в трёх торгах на общую сумму 77,8 млн рублей. Контракт с «Тисайдом» заключила ОГБУ «УКС Белгородской области» на 15,9 млн рублей. «Тисайд» должен был выполнить работы по возведению зданий в Старом Осколе.
В 2020 году «Тисайд» принял участие в 35 торгах на сумму общую сумму свыше 1,6 млрд рублей, а также в 18 торговых процедурах с одним участником на сумму 971 млн рублей. С компанией контракт заключила прокуратура области (цена контракта — 378 тыс. рублей), ещё семь контрактов — УКС Белгородской области (173 млн рублей), два контракта — СУ СК России по Белгородской области (578 тыс. рублей), пять контрактов — УКС Белгородского района (133 млн рублей). Ещё один контракт заключило управление социального строительства Яковлевского горокруга (15 млн рублей), управление Роспотребнадзора (87 тыс. рублей), шесть контрактов — министерство ЖКХ области (93 млн рублей), девять контрактов — Фонд ЖКХ Белгородской области (254 млн рублей), а также Старооскольский водоканал (559 млн рублей).
19 контрактов касались возведения зданий, два — строительства инженерных коммуникаций для жидкостей и газов, а также услуг по покупке и продаже собственного недвижимого имущества.
Наибольшее количество контрактов с «Тисайдом» было заключено в 2019 году. В этот год «Тисайд» принял участие в 82 торгах на общую сумму 2,5 млрд рублей, а также в 45 торговых процедурах с одним участников на 2 млрд рублей. С компанией было заключено 70 контрактов на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Отметим, что в торгах компания начала принимать участие с 2011 года. В 2022 и 2023 годах компания не заключала контракты в роли поставщика.
Ранее мы писали, что в декабре 2020 года на тот момент ещё региональный департамент ЖКХ и ООО «Тисайд» заключили контракт на приобретение квартир в МКД, строительство которых не завершено, для переселения людей из аварийного жилья в Старооскольском горокруге. Жильё необходимо было передать заказчику до 15 августа 2021 года. «Тисайд» в срок условия не выполнил. Дело решалось в суде — компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей, а директору организации прокуратура вынесла представление.
Сроки сдачи домов для переселенцев были сорваны ещё в двух районах области — в Волоконовском и Валуйском. Контракты были также заключёны с «Тисайдом», а впоследствии расторгнуты.
Из-за срывов сроков передачи жилья в 2021 году министерство ЖКХ области внесло «Тисайд» в реестр недобросовестных подрядчиков.
Мы проанализировали одни из самых крупных штрафов, которые начислялись «Тисайду» за просрочку или ненадлежащее исполнение контрактов. Известно, что штрафовать компанию впервые начали в 2016 году.
К примеру, в июле 2021 года за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Тисайд» штрафовали на 2 млн рублей. Контракт касался выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в школе микрорайона Степной в Старом Осколе. Заказчиком работ выступало министерство строительства области.
В ноябре 2020 года «Тисайд» получил штраф на 3,2 млн рублей. «Тисайд» должен был оценить техническое состояние многоквартирного дома и разработать проектную документацию на проведение капремонта в Старооскольском горокруге. Заказчик работ — Фонд ЖКХ Белгородской области. Сумма контракта составляла — 27 млн рублей.
Ещё один крупный штраф (2,6 млн рублей) компания получила за контракт по приобретению квартир в МКД, строительство которых не завершено, для переселенцев из аварийных домов в Старом Осколе. Заказчик работ — Министерство ЖКХ области. Контракт был заключён на сумму 8,9 млн рублей. «Тисайд» оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.