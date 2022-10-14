Белгородский «Тисайд» не смог оспорить решение УФАС в суде

ООО «Тисайд» пыталось через суд оспорить решение УФАС о внесении компании в список недобросовестных поставщиков. Суд отказался удовлетворить требования организации.
В декабре 2020 года компания заключила контракт на 8,9 млн рублей, однако в одностороннем порядке расторгла его. «Тисайд» по решению антимонопольщиков внесли в реестр в октябре 2021 года. Срок действия — два года. Оспариваемое решение УФАС назвало законным и обоснованным.
Суд встал на сторону ведомства. Решение ещё может быть обжаловано.
Напомним, «Тисайд» не построил в срок многоквартирные дома для переселенцев в Старооскольском горокруге. Завершить строительство подрядчик должен был 15 августа 2021 года.