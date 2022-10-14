Белгородский «Тисайд» не смог оспорить решение УФАС в суде

В декабре 2020 года компания заключила контракт на 8,9 млн рублей, однако в одностороннем порядке расторгла его. «Тисайд» по решению антимонопольщиков внесли в реестр в октябре 2021 года. Срок действия — два года. Оспариваемое решение УФАС назвало законным и обоснованным.