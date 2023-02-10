Суд признал белгородскую компанию «Тисайд» банкротом

В январе 2023 года стало известно, что строительная компания подала в Арбитражный суд Белгородской области заявление о признании ООО «Тисайд» банкротом. Согласно материалам дела, 11 марта 2022 года в отношении «Тисайд» было введено наблюдение. От временного управляющего поступило ходатайство о приобщении к материалам дела заключения о выявлении признаков наличия преднамеренного или фиктивного банкротства, ходатайство о признании должника несостоятельным и открытии конкурсного производства. От кредитора, строительной компании, поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие представителя. Суд ходатайства принял к рассмотрению.