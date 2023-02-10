Суд признал белгородскую компанию «Тисайд» банкротом

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
В январе 2023 года стало известно, что строительная компания подала в Арбитражный суд Белгородской области заявление о признании ООО «Тисайд» банкротом. Согласно материалам дела, 11 марта 2022 года в отношении «Тисайд» было введено наблюдение. От временного управляющего поступило ходатайство о приобщении к материалам дела заключения о выявлении признаков наличия преднамеренного или фиктивного банкротства, ходатайство о признании должника несостоятельным и открытии конкурсного производства. От кредитора, строительной компании, поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие представителя. Суд ходатайства принял к рассмотрению.
От «Тисайда» поступило ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения Октябрьского районного суда Белгорода. Речь идёт о гражданском деле по иску АО «БИК». Суд в этом требовании отказал.
В итоге заявление о признании ООО «Тисайд» несостоятельным суд удовлетворил. В отношении компании было открыто конкурсное производство на шесть месяцев. Руководителя компании обязали передать бухгалтерскую документацию, печати, штампы, материалы и иные ценности конкурсному управляющему.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Тисайд» зарегистрировано в 2011 году. Бенефициаром компании является Денис Гринякин. Основная деятельность организации — строительство жилых и нежилых зданий. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Котик.
По итогам 2021 года выручка компании составила 290 млн рублей, сумма чистой прибыли — 316 тыс. рублей, а чистых активов — 39 млн рублей. Доход компании в 2021 году превысили 295 млн рублей, а расходы превысили 294 млн рублей.
Напомним, что в 2021 году тульская фирма по оптовой продаже электрической бытовой техники также была намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Тисайда».