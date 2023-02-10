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«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал

10 февраля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Компания планирует взыскать долг за госконтракт 2019 года. Дело появилось на сайте Арбитражного суда.

В марте 2022 года ООО «Тисайд» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОГБУ «УКС Белгородской области». Компания требует взыскать с Управления долг по государственному контракту 2019 года. Отметим, что ответчиком также выступает региональный минстрой. В деле также участвует третье лицо — ООО «Осколпроект».

Отметим, что изначально «Тисайд» планировал взыскать 492 495 481 рубль. Однако 10 ноября 2022 года во время заседания «Тисайд» ходатайствовал об изменении предмета иска — попросил взыскать с ответчиков солидарно 755 414 рублей. Ходатайство суд принял к рассмотрению.

10 января 2023 года в ходе судебного заседания представитель истца заявленные исковые требования поддержал в полном объёме. Представитель ответчика в ходе заседания просил отказать в удовлетворении исковых требований, а также попросил приобщить к материалам дела позицию на ходатайство ООО «Тисайд» об изменении предмета иска.

Суд приобщил к материалам дела представленные сторонами документы и отложил разбирательство на 14 февраля.

Напомним, что ранее «Тисайд» получил иск за ненадлежащее исполнение требований по договору подряда. Сумма иска превышает 5,1 млн рублей.

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#Алина Харина#Тисайд#Минстрой#УКС#Суды#Долг#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский бизнес
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