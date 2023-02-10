«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал

В марте 2022 года ООО «Тисайд» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОГБУ «УКС Белгородской области». Компания требует взыскать с Управления долг по государственному контракту 2019 года. Отметим, что ответчиком также выступает региональный минстрой. В деле также участвует третье лицо — ООО «Осколпроект».