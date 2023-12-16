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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:27

Суд обязал администрацию Белгоородского района вернуть подаренное авто

Белгородским чиновникам придётся вернуть иномарку, подаренную «Тисайдом»

16 декабря 2023, 09:24
Фото: Midjourney

Суд обязал администрацию Белгоородского района вернуть подаренное авто

Автомобиль управлению капитального строительства подарила компания «Тисайд», которая находится в процессе банкротства. Чиновникам предстоит вернуть не только иномарку, но и выплатить госпошлину за работу суда. Подробности сообщает «Фонарь».

Белгородским чиновникам придётся вернуть иномарку, подаренную компанией «Тисайд». Последняя пока проходит процедуру банкротства.

По данным издания, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа обязал администрацию Белгородского района вернуть автомобиль Hyundai Santa Fe 2015 года выпуска. «Тисайд» передал кроссовер местному управлению капитального строительства как добровольное пожертвование.

Однако чиновники лишились не только автомобиля. Им теперь предстоит выплатить госпошлины: 6 тыс. рублей за работу белгородского арбитражного суда и по 3 тыс. рублей за работу суда в Воронеже.

Иск подал конкурсный управляющий «Тисайда». Причиной стала процедура банкротства, поэтому такие дорогие подарки организация позволить себе не может. Управляющий оценил подаренную иномарку в 1,8 млн рублей.

Дело ранее рассматривал белгородский суд. Тогда автомобиль возвращать дарителю не стали.

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#Белгородская область#Белгородский район#Автомобиль#Банкротство#Подарок#Чиновники#Белгород#Наталья Корявых#Тисайд
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