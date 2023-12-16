Белгородским чиновникам придётся вернуть иномарку, подаренную «Тисайдом»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Белгородским чиновникам придётся вернуть иномарку, подаренную компанией «Тисайд». Последняя пока проходит процедуру банкротства.
По данным издания, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа обязал администрацию Белгородского района вернуть автомобиль Hyundai Santa Fe 2015 года выпуска. «Тисайд» передал кроссовер местному управлению капитального строительства как добровольное пожертвование.
Однако чиновники лишились не только автомобиля. Им теперь предстоит выплатить госпошлины: 6 тыс. рублей за работу белгородского арбитражного суда и по 3 тыс. рублей за работу суда в Воронеже.
Иск подал конкурсный управляющий «Тисайда». Причиной стала процедура банкротства, поэтому такие дорогие подарки организация позволить себе не может. Управляющий оценил подаренную иномарку в 1,8 млн рублей.
Дело ранее рассматривал белгородский суд. Тогда автомобиль возвращать дарителю не стали.