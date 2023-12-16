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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Открытие новогодней ёлки в Белгороде

Музыкальный перформанс и квадрокоптер: как началось открытие ёлки в Белгороде

16 декабря 2023, 13:36
Фото: Bel.ru
Открытие новогодней ёлки в Белгороде

В Белгороде стартовала церемония открытия новогодней ёлки

16 декабря на Соборной площади началась церемония открытия новогодней ёлки. В центре города уже выступает Drumania, а к праздничному дереву приехала спецмашина.

В Белгороде началась церемония открытия новогодней ёлки. Мероприятие в этом году началось с музыкального перформанса. На Соборной площади выступает коллектив Drumania — они играют на барабанах.

Открытие новогодней ёлки в Белгороде
Видео: Bel.ru

К праздничному дереву уже подъехала спецмашина. Предположительно, она, как и в прошлом году, поднимет Деда Мороза наверх, к главной звезде.

А ещё над площадью летает квадрокоптер. Он сделает красивые фотографии с открытия.

Открытие новогодней ёлки в Белгороде
Видео: Bel.ru

На днях в областном центре протестировали иллюминацию главной ёлки перед открытием, несмотря на непогоду. Тест прошёл успешно, поэтому официальном открытии площадь будет исправно сверкать.

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