Музыкальный перформанс и квадрокоптер: как началось открытие ёлки в Белгороде

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Белгороде началась церемония открытия новогодней ёлки. Мероприятие в этом году началось с музыкального перформанса. На Соборной площади выступает коллектив Drumania — они играют на барабанах.
К праздничному дереву уже подъехала спецмашина. Предположительно, она, как и в прошлом году, поднимет Деда Мороза наверх, к главной звезде.
А ещё над площадью летает квадрокоптер. Он сделает красивые фотографии с открытия.
На днях в областном центре протестировали иллюминацию главной ёлки перед открытием, несмотря на непогоду. Тест прошёл успешно, поэтому официальном открытии площадь будет исправно сверкать.