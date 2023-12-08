ЭИСИ: большинство россиян — за выдвижение Путина на второй срок

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов добавил, что в обществе растёт запрос на выдвижение Путина для участия в выборах президента. А политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков подчеркнул, что россиянам важно воспользоваться избирательным правом с точки зрения личных интересов и стремления обеспечить будущее для своих детей. Однако присутствует и надличностный фактор — патриотическое самосознание и коллективные цели. В то же время возможно вмешательство Запада в российские президентские выборы.