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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

ЭИСИ: большинство россиян — за выдвижение Путина на второй срок

ЭИСИ: большинство россиян — за выдвижение Путина на второй срок

8 декабря 2023, 12:04
Фото: Midjourney
Об этом заявили на круглом столе Экспертного института социальных исследований «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».
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Выборы

7 декабря в Совете Федерации объявили дату проведения выборов президента России в 2024 году — 17 марта. Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов представил социологические данные*, согласно которым больше половины россиян знают, когда пройдут выборы президента, 84% считают эти выборы важным для себя событием, а 89% — важным событием для страны.

«78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах Президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)».
Михаил Мамонов

Управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова озвучила данные исследования**, согласно которому 70% россиян уверены, что Владимиру Путину стоит баллотироваться на новый срок.

В ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин» респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам.
Лариса Паутова

Большинство респондентов считают, что у России большое будущее, а у молодых людей в стране есть возможность реализовать себя и добиться успеха в жизни, сообщила Паутова.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов добавил, что в обществе растёт запрос на выдвижение Путина для участия в выборах президента. А политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков подчеркнул, что россиянам важно воспользоваться избирательным правом с точки зрения личных интересов и стремления обеспечить будущее для своих детей. Однако присутствует и надличностный фактор — патриотическое самосознание и коллективные цели. В то же время возможно вмешательство Запада в российские президентские выборы.

*Всероссийский репрезентативный опрос. Объем выборки: 1600 респондентов. Взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Тип выборки: Стратифицированная случайная выборка, извлеченная из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность: 2,5% (р<0,05). Тип выборки: Формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы.

** Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Объем выборки: 6100 респондентов 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Данные приводятся в % от всех опрошенных, если не указано иное.

Подробнее о задаваемых респондентам вопросах и отвечающей аудитории можно узнать из публикации.

#Владимир Путин#Выборы#Политика#Евгений Грицков#Россия#Президент
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