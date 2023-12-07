Седьмая часть опрошенных белгородцев не знала, что уроки труда в школах отменяли

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Госдума приняла поправки ко второму чтению к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, среди которых речь идёт о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования телефонов даже в образовательных целях. Стоит отметить, что об инициативе запретить телефоны на уроках стало известно в конце октября. В первом чтении документ приняли 16 ноября.
Журналисты Бел.Ру выяснили у читателей, как они относятся к введению уроков труда в школах. В опросе приняли участие 1989 человек. Большинство из них (1600 респондентов) высказались, что это хорошая идея. Ещё 47 белгородцев назвали идею появления данных уроков неудачной. А седьмая часть опрошенных (281 человек) и вовсе не знали, что эти уроки отменяли. И лишь 61 человек отметил, что даже после введения уроков труда ничего не изменится.