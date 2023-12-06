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Белгородец пожаловался губернатору на ремонт школы в селе

В актовом зале нет кресел и жалюзи: Белгородец высказался о качестве ремонта в школе

6 декабря 2023, 18:54
Фото: 1MI

Белгородец пожаловался губернатору на ремонт школы в селе

Ситуация наблюдается в селе Орлик Чернянского района. Губернатор такой ремонт назвал разгильдяйством.

Белгородец рассказал Вячеславу Гладкову о том, что недавно прошёлся по школе в селе Орлик Чернянского района. В учреждении провели капремонт. Однако, по словам мужчины, в актовом зале школы нет кресел и жалюзи, также отсутствует музыкальное и световое оборудование. Кроме того, мужчина отметил, что ремонт не провели в здании школьной мастерской и теплице.

Губернатор сообщил, что завтра в школу направит своего заместителя.

Оказывается, деньги дали из областного бюджета району, школу отремонтировали, только не приобрели оборудование и начали работу школы без актового зала, без кресел. Поэтому учебный процесс просто не готов. С моей точки зрения — разгильдяйство. За один день не решим. Там нужно проверить конкурсную процедуру, начата или нет. Разберёмся с районом, почему они так попустительски относятся к поручениям.
Вячеслав Гладков

По поводу ремонта в мастерской и теплицы также разберутся, подчеркнул глава региона.

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#Общество#Белгородская область#Капремонт#Чернянский район#Жалоба#Капремонт школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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