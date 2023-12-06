В актовом зале нет кресел и жалюзи: Белгородец высказался о качестве ремонта в школе

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Белгородец рассказал Вячеславу Гладкову о том, что недавно прошёлся по школе в селе Орлик Чернянского района. В учреждении провели капремонт. Однако, по словам мужчины, в актовом зале школы нет кресел и жалюзи, также отсутствует музыкальное и световое оборудование. Кроме того, мужчина отметил, что ремонт не провели в здании школьной мастерской и теплице.
Губернатор сообщил, что завтра в школу направит своего заместителя.
Оказывается, деньги дали из областного бюджета району, школу отремонтировали, только не приобрели оборудование и начали работу школы без актового зала, без кресел. Поэтому учебный процесс просто не готов. С моей точки зрения — разгильдяйство. За один день не решим. Там нужно проверить конкурсную процедуру, начата или нет. Разберёмся с районом, почему они так попустительски относятся к поручениям.
Вячеслав Гладков
По поводу ремонта в мастерской и теплицы также разберутся, подчеркнул глава региона.