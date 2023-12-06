В актовом зале нет кресел и жалюзи: Белгородец высказался о качестве ремонта в школе

Белгородец рассказал Вячеславу Гладкову о том, что недавно прошёлся по школе в селе Орлик Чернянского района. В учреждении провели капремонт. Однако, по словам мужчины, в актовом зале школы нет кресел и жалюзи, также отсутствует музыкальное и световое оборудование. Кроме того, мужчина отметил, что ремонт не провели в здании школьной мастерской и теплице.