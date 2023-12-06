Чиновника не смогли наказать за просроченный ответ по ремонту дома в приграничье

Белгородский чиновник нарушил сроки ответа по ремонту дома в Шебекино

В Шебекинском округе чиновник вовремя не ответил жительнице на запрос по восстановлению её жилья. Его должны были привлечь к дисциплинарной ответственности, но не вышло, так как трудовой договор с ним прекратили, сообщили в прокуратуре.