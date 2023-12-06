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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Пострадавший от обстрела дом

Чиновника не смогли наказать за просроченный ответ по ремонту дома в приграничье

6 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
Пострадавший от обстрела дом

Белгородский чиновник нарушил сроки ответа по ремонту дома в Шебекино

В Шебекинском округе чиновник вовремя не ответил жительнице на запрос по восстановлению её жилья. Его должны были привлечь к дисциплинарной ответственности, но не вышло, так как трудовой договор с ним прекратили, сообщили в прокуратуре.

Жительница Шебекинского округа обратилась в администрацию для получения разъяснений о порядке ремонта её дома. Ответить женщине на обращение должны были ещё в начале сентября, однако она осталась без внимания и в октябре, когда проводилась прокурорская проверка.

Против руководителя управления правового обеспечения администрации округа завели административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Чиновнику назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Виновное должностное лицо должны были привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако сделать этого не вышло: с ним прекратили трудовые отношения.

Добавим, что главе администрации горокруга Владимиру Жданову после этой истории внесли представление.

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#Белгородская область#Прокуратура#Чиновники#Обращение#Белгород#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Срыв сроков
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