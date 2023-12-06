Чиновника не смогли наказать за просроченный ответ по ремонту дома в приграничье

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Жительница Шебекинского округа обратилась в администрацию для получения разъяснений о порядке ремонта её дома. Ответить женщине на обращение должны были ещё в начале сентября, однако она осталась без внимания и в октябре, когда проводилась прокурорская проверка.
Против руководителя управления правового обеспечения администрации округа завели административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Чиновнику назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.
Виновное должностное лицо должны были привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако сделать этого не вышло: с ним прекратили трудовые отношения.
Добавим, что главе администрации горокруга Владимиру Жданову после этой истории внесли представление.