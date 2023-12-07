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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Школа

Ученица открыла стрельбу в брянской школе: есть погибшие и пострадавшие

7 декабря 2023, 07:43
Фото: 1MI
Школа

В школе Брянска ученица открыла стрельбу

Происшествие случилось в одной из гимназий Брянска. Известно, что восьмиклассница пронесла в здание огнестрельное оружие.

Сегодня, 7 декабря, в брянской гимназии №5 была стрельба. По предварительным данным, её устроила восьмиклассница, которая пронесла с собой в здание огнестрельное оружие. Она выстрелила несколько раз.

Сообщается, что два человека погибли, ещё пятеро пострадали. По информации пресс-службы УМВД России по Брянской области, среди погибших — сама стрелявшая школьница.

По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран.
УМВД по Брянской области

Остальных школьников отправили по домам в сопровождении взрослых. В настоящий момент здание оцеплено полицией. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

По информации ТАСС, к стрельбе мог привести конфликт девочки-подростка с одноклассниками. Эта версия рассматривается в качестве приоритетной.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», оно было спрятано в тубусе. Оружие принадлежало её отцу.

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