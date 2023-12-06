В медучреждениях Белгородской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости

В пресс-службе правительства Белгородской области редакции Бел.ру сообщили, что масочный режим введён во всех государственных медицинских учреждениях области. Вероятно, данная мера действует как раз с этого дня, 6 декабря. Отменят обязательное ношение масок для белгородцев, как поделились, только при улучшении эпидемиологической ситуации на территории региона.