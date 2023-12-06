В медучреждениях Белгородской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Андрей Иконников рассказал, что за прошедшую неделю прирост заболеваемости белгородцев ОРВИ и гриппом составил 5572 человека, по ковиду — 247. Всего болеющих — почти 20,6 тысяч граждан. Это превышает нормативный эпидемиологический порог в Белгородской области.
В пресс-службе правительства Белгородской области редакции Бел.ру сообщили, что масочный режим введён во всех государственных медицинских учреждениях области. Вероятно, данная мера действует как раз с этого дня, 6 декабря. Отменят обязательное ношение масок для белгородцев, как поделились, только при улучшении эпидемиологической ситуации на территории региона.
Министр здравоохранения сообщил, что из-за сложившейся обстановки принимаются следующие меры безопасности. В школах, которые являются на сегодня главными «эпицентрами» заболеваемости, действуют фильтры и происходит мониторинг заболевших медработниками образовательных организаций.
Что касается взрослых, то коллективам, где на рабочем месте находятся болеющие сотрудники, следует отправлять таких сотрудников на домашнее лечение и настаивать на обращение в медучреждения. Также контролировать температурный контроль и проветривать каждые два часа в помещениях.
Больше всего заболевших насчитывается в Старооскольском городском округе, Борисовском, Чернянском и Белгородском районах. Ещё 11 муниципалитетов области находятся в рамках среднего уровня общей заболеваемости жителей. Также шесть административных образований пока что находятся в «зелёной зоне». Это Вейделовский, Ракитянский районы и Алексеевский, Шебекинский, Валуйский, Грайворонский горокруга.
Напомним, что ранее Андрей Милёхин, министр образования области, сообщал, что заболеваемость среди детей незначительная, однако некоторые группы в детских учреждениях и классы в школах находятся на карантине. Это 48 классов в школах и 7 групп в детсадах.