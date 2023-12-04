Мэра Белгорода отругали за плохую уборку, а школьников отправили на карантин

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на проблемы, связанные с уборкой снега в Белгороде. Во время снегопада он обнаружил, что в автопарке стоит шесть сломанных единиц снегоуборочной техники, что является катастрофой для города. По мнению Гладкова, это говорит о том, что город не был подготовлен к зиме, а норматив не выполняется.
Глава региона также задал вопрос о проведении противогололёдной обработки, которую должны были провести за два часа до снегопада. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что обработка была, а пять из шести сломанных единиц техники отремонтировали за сутки.
Вячеслав Гладков потребовал повышения количества техники на 10%, особенно в крупных городах, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
В Белгородской области превышен порог заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, но он все ещё находится ниже среднероссийского показателя. Несмотря на это в 48 школьных классах и семи детских садах объявили карантин, чтобы предотвратить распространение инфекции.
В настоящий момент в школах врачи проводят мониторинг заболевших, дети проходят фильтры и температурный контроль, а помещения проветриваются каждые два часа.
Министр здравоохранения обратил внимание на то, что некоторые родители отправляют своих детей в школу, несмотря на признаки ОРВИ. Он попросил их оставлять детей дома, если есть хоть малейшее подозрение на заболевание.
На прошлой неделе в регионе замечен прирост заболеваемости коронавирусом. С 25 ноября по 1 декабря в регионе заболели более 500 человек.
В отношении генерального директора АО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Его задержали и отправили под домашний арест на время расследования. В ходе опроса Андросов признал свою вину.
Корреспондент Бел.Ру решил позвонить в приёмную цемзавода и попросить прокомментировать задержание Андросова. В предприятии отказались комментировать эту ситуацию, сообщив, что подобный вопрос можно задать управляющей компании.
Тогда журналист позвонил в «Цемрос», головную компанию завода, но и там комментировать задержание отказались. Бел.Ру направило официальный запрос на почту компании для получения разъяснений.
Ранее жители города обвиняли цементный завод в загрязнении окружающей среды.