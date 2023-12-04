Мэра Белгорода отругали за плохую уборку, а школьников отправили на карантин

Губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на проблемы, связанные с уборкой снега в Белгороде. Во время снегопада он обнаружил, что в автопарке стоит шесть сломанных единиц снегоуборочной техники, что является катастрофой для города. По мнению Гладкова, это говорит о том, что город не был подготовлен к зиме, а норматив не выполняется.