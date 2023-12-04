Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Мэра Белгорода отругали за плохую уборку, а школьников отправили на карантин

Мэра Белгорода отругали за плохую уборку, а школьников отправили на карантин

4 декабря 2023, 15:30
Фото: Midjourney
Сегодня, 4 декабря, белгородцы обсуждали введение карантина в школах и отказ цемзавода комментировать ситуацию с гендиректором Эдуардом Андросовым. В то же время губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал работу мэра по уборке улиц и дорог от снега и гололедицы. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Демидова отругали

Губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на проблемы, связанные с уборкой снега в Белгороде. Во время снегопада он обнаружил, что в автопарке стоит шесть сломанных единиц снегоуборочной техники, что является катастрофой для города. По мнению Гладкова, это говорит о том, что город не был подготовлен к зиме, а норматив не выполняется.

Глава региона также задал вопрос о проведении противогололёдной обработки, которую должны были провести за два часа до снегопада. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что обработка была, а пять из шести сломанных единиц техники отремонтировали за сутки.

Вячеслав Гладков потребовал повышения количества техники на 10%, особенно в крупных городах, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

«Люди ломают ноги!» Гладков устроил мэру Белгорода разнос за плохую уборку снега
Узнать подробнее

Введение карантина в школах

В Белгородской области превышен порог заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, но он все ещё находится ниже среднероссийского показателя. Несмотря на это в 48 школьных классах и семи детских садах объявили карантин, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В настоящий момент в школах врачи проводят мониторинг заболевших, дети проходят фильтры и температурный контроль, а помещения проветриваются каждые два часа.

Министр здравоохранения обратил внимание на то, что некоторые родители отправляют своих детей в школу, несмотря на признаки ОРВИ. Он попросил их оставлять детей дома, если есть хоть малейшее подозрение на заболевание.

На прошлой неделе в регионе замечен прирост заболеваемости коронавирусом. С 25 ноября по 1 декабря в регионе заболели более 500 человек.

Почти 50 школьных классов в Белгородской области закрыты на карантин
Узнать подробнее

Цемзавод отказался комментировать арест гендиректора

В отношении генерального директора АО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Его задержали и отправили под домашний арест на время расследования. В ходе опроса Андросов признал свою вину.

Корреспондент Бел.Ру решил позвонить в приёмную цемзавода и попросить прокомментировать задержание Андросова. В предприятии отказались комментировать эту ситуацию, сообщив, что подобный вопрос можно задать управляющей компании.

Тогда журналист позвонил в «Цемрос», головную компанию завода, но и там комментировать задержание отказались. Бел.Ру направило официальный запрос на почту компании для получения разъяснений.

Ранее жители города обвиняли цементный завод в загрязнении окружающей среды.

Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
Узнать подробнее
Читайте также:
19 млн рублей спустят на туалеты: в Белгороде ищут уборщиков на годПассажирку автобуса в Белгороде защемило в дверях — водителя оштрафовалиПулемётные ленты и нагрудный знак: под Белгородом нашли останки двоих бойцовБелгород во льду: куда жаловаться на «катки» на тротуарах?
#Белгородская область#Карантин#Уборка#Орви#Итоги#Цемзавод#Комментарий#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Валентин Демидов#Александра Склярова
Подпишитесь
Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
Сегодня, 12:11
Оснований нет: горсовет Белгорода — о лишении директора цемзавода мандата депутата
Сегодня, 15:09
Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы
Сегодня, 11:05
Клиенты Белгородэнергосбыта все чаще предпочитают безналичный расчет
Сегодня, 14:35
Видео. Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки
Сегодня, 09:34
Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарах
Сегодня, 12:21