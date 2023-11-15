На подготовку убийства Владлена Татарского Трепова получила 132 тысячи рублей

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По данным прокурора, Дарья Трепова получила около 132 тысяч рублей на свой криптокошелек для подготовки убийства военкора Владлена Татарского. Она использовала эти деньги, чтобы приобрести билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию и открытки, а также на личные нужды.
Сегодня состоялось первое заседание по делу о теракте, которое проходит в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда.
По версии следствия, Трепова была частью группы, целью которой было совершение теракта для дестабилизации государственных органов и прекращения специальной военной операции. Она представляла себя под чужим именем и участвовала в патриотических мероприятиях с военкором Максимом Фоминым (Владленом Татарским), чтобы завоевать его доверие.
2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге в ходе очередной встречи Трепова передала Фомину замаскированное под статуэтку взрывное устройство. В результате взрыва военкор погиб, а еще 52 человека получили травмы. В этот же день Трепова скрылась в квартире Дмитрия Касинцева, который знал о её причастности к взрыву и спрятал её до момента обнаружения и задержания.
Трепова обвиняется в совершении террористического акта, организованной группой, приведшего к смерти и значительному материальному ущербу. Ей также предъявлены обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств, а также владении поддельным водительским удостоверением с целью облегчить совершение другого преступления. Касинцев также обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.