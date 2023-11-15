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На подготовку убийства Владлена Татарского Трепова получила 132 тысячи рублей

На подготовку убийства Владлена Татарского Трепова получила 132 тысячи рублей

15 ноября 2023, 13:42
Фото: Midjourney
В Санкт-Петербурге прошло первое заседание по делу о совершении теракта 2 апреля 2023 года в одно из кафе города, сообщают РИА Новости.

По данным прокурора, Дарья Трепова получила около 132 тысяч рублей на свой криптокошелек для подготовки убийства военкора Владлена Татарского. Она использовала эти деньги, чтобы приобрести билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию и открытки, а также на личные нужды.

Сегодня состоялось первое заседание по делу о теракте, которое проходит в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда.

По версии следствия, Трепова была частью группы, целью которой было совершение теракта для дестабилизации государственных органов и прекращения специальной военной операции. Она представляла себя под чужим именем и участвовала в патриотических мероприятиях с военкором Максимом Фоминым (Владленом Татарским), чтобы завоевать его доверие.

2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге в ходе очередной встречи Трепова передала Фомину замаскированное под статуэтку взрывное устройство. В результате взрыва военкор погиб, а еще 52 человека получили травмы. В этот же день Трепова скрылась в квартире Дмитрия Касинцева, который знал о её причастности к взрыву и спрятал её до момента обнаружения и задержания.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта, организованной группой, приведшего к смерти и значительному материальному ущербу. Ей также предъявлены обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств, а также владении поддельным водительским удостоверением с целью облегчить совершение другого преступления. Касинцев также обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

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#Общество#Евгений Грицков#Теракт#Владлен Татарский
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