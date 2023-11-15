На подготовку убийства Владлена Татарского Трепова получила 132 тысячи рублей

2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге в ходе очередной встречи Трепова передала Фомину замаскированное под статуэтку взрывное устройство. В результате взрыва военкор погиб, а еще 52 человека получили травмы. В этот же день Трепова скрылась в квартире Дмитрия Касинцева, который знал о её причастности к взрыву и спрятал её до момента обнаружения и задержания.