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Фото Владлена Татарского поставили возле Вечного огня в Белгороде

6 апреля 2023, 07:24
Фото: Bel.ru
Фотографию погибшего военкора неизвестные разместили возле Вечного огня на Свято-Троицком бульваре в центре Белгорода.
Сюжет
Память

Фото Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в рамке и с чёрной лентой в углу поставили у Вечного огня — с передней стороны, туда, куда приносят цветы. Спустя час изображение никто не убрал.

Фото: Bel.ru

Напомним, что военкор Татарский погиб после теракта в одном из кафе Санкт-Петербурга, где блогер проводил встречу с подписчиками. Кроме него, от взрыва пострадали ещё 32 человека — все они отделались ранениями разной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной теракта стало взрывное устройство, спрятанное в подаренном Татарскому бюсте. Его передала Дарья Трепова: на данный момент девушка задержана, заведено уголовное дело. По данным следователей, она придерживается оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, следствие утверждает, что команду устроить теракт Трепова получила от кураторов из Украины. На допросе девушка сообщила, что за передачу статуэтки ей обещали должность редактора в одном из Киевских изданий. При этом обвиняема заявляет, что не знала о взрывчатом устройстве внутри бюста: якобы она думала, что там всего лишь прослушивающее устройство.

Максим Фомин родился в Макеевке. В юности ограбил там банк, за что попал в тюрьму. Позже, во время начала военных действий на Донбассе в 2014 году, воспользовался случаем и сбежал. Затем он принимал участие в сражениях на Украине, был помилован Александром Захарченко — на тот момент лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

После увольнения со службы Фомин занялся литературой и журналистикой. Военкор написал несколько автобиографических книг, одна из них называется «Бег». Кроме того, у блогера был крупный Telegram-канал, куда он записывал видеообращения. Выступал Татарский под знаменем с адамовой головой — под таким же ранее ходил донской казак Яков Бакланов.

О Татарском отзывались как о жизнерадостном человеке со своеобразным чувством юмора. Так, после церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, Татарский вышел из зала со словами:

Теперь за нами не просто какие-то абстрактные силы союзные, за нами Россия! С ядерным оружием, с армией, мобилизацией. Всё равно мы всем навешаем. Сегодня всех поздравляю. Всех, кто дожил до этого момента. Всех победим. Всех убьём. Всех, кого надо, — ограбим. Всё будет, как мы любим. Ну, давайте, — с богом!

Гибель Татарского вызвала большой резонанс. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил военкора в ряды организации — чтобы его семья получала положенные выплаты. Владимир Путин же наградил Татарского орденом Мужества — посмертно. Стихийные мемориалы, посвящённые памяти военкора, появились во многих городах страны. 

Известный блогер Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе
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