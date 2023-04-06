Фото Владлена Татарского поставили возле Вечного огня в Белгороде

Кроме того, следствие утверждает, что команду устроить теракт Трепова получила от кураторов из Украины. На допросе девушка сообщила, что за передачу статуэтки ей обещали должность редактора в одном из Киевских изданий. При этом обвиняема заявляет, что не знала о взрывчатом устройстве внутри бюста: якобы она думала, что там всего лишь прослушивающее устройство.