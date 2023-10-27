Врачи из соседней с Белгородской области сделали операцию девочке с редкой патологией

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Врачи в курской областной больнице прооперировали 5-летнюю пациентку с редкой патологией. Медики провели лапароскопическую операцию по удалению кисты, занимающей треть брюшной полости.
Как пишет издание, в операции участвовали заведующая хирургическим отделением, доцент, детский хирург и операционная сестра. Оперируемой девочке сделали три разреза длиной не более 1 см.
Кисты брюшной полости появляются у одного из 5 тыс. детей. Они опасны тем, что при увеличении могут сдавливать органы и вызывать боль. Наиболее эффективный способ лечения — лапароскопическая операция.
Ранее детей с подобными патологиями направляли в федеральные центры. С недавнего времени подобные операции проводят и курские врачи.