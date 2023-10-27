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Врачи из соседней с Белгородской области сделали операцию девочке с редкой патологией

Врачи из соседней с Белгородской области сделали операцию девочке с редкой патологией

27 октября 2023, 07:11
Фото: 1MI
Медики провели лапароскопическую операция по удалению кисты, занимающей треть брюшной полости, 5-летней девочке. Ранее детей с подобными заболеваниями отправляли в федеральные центры.

Врачи в курской областной больнице прооперировали 5-летнюю пациентку с редкой патологией. Медики провели лапароскопическую операцию по удалению кисты, занимающей треть брюшной полости.

Как пишет издание, в операции участвовали заведующая хирургическим отделением, доцент, детский хирург и операционная сестра. Оперируемой девочке сделали три разреза длиной не более 1 см.

Кисты брюшной полости появляются у одного из 5 тыс. детей. Они опасны тем, что при увеличении могут сдавливать органы и вызывать боль. Наиболее эффективный способ лечения — лапароскопическая операция.

Ранее детей с подобными патологиями направляли в федеральные центры. С недавнего времени подобные операции проводят и курские врачи.

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#Медицина#Курская область#Операция#Врачи#Здоровье#Наталья Корявых
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