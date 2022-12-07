Белгородские медики провели уникальную операцию по спасению младенца с пороком сердца

У маленького пациента появились признаки простуды, но в детской областной больнице выяснилось, что проблема куда серьёзнее — порок сердца. Врачи из Белгорода обратились в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Московские врачи рассказали, что требуется срочная операция на месте — это был единственный шанс спасти мальчику жизнь.