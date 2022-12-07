Белгородские медики провели уникальную операцию по спасению младенца с пороком сердца

Белгородские врачи провели уникальную операцию на сердце двухмесячного мальчика. Её пришлось делать на месте — федеральные специалисты могли бы не успеть приехать в регион.
У маленького пациента появились признаки простуды, но в детской областной больнице выяснилось, что проблема куда серьёзнее — порок сердца. Врачи из Белгорода обратились в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Московские врачи рассказали, что требуется срочная операция на месте — это был единственный шанс спасти мальчику жизнь.
Ранее в регионе подобных операций не проводили. За операционный стол встал заместитель главврача по кардиохирургической помощи областной клинической больницы Игорь Коваленко. Процедура длилась два часа.
На десятый день после операции ребёнок задышал сам. Через девять дней после этого его отправили на реабилитацию в Москву. Теперь мальчик полностью здоров.