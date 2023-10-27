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Громкое уголовное дело, колумбарии и цены на курицу обсуждали белгородцы в пятницу

Громкое уголовное дело, колумбарии и цены на курицу обсуждали белгородцы в пятницу

27 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Похитивший и насиловавший 16-летнюю девушку парень удерживал её три дня, в Белгороде решили установить новые колумбарии, а цены на курицу в областном центре по-прежнему меняются.

История с похищением и изнасилованием

В уголовном деле против 20-летнего рэпера из Старого Оскола, который похитил и изнасиловал 16-летнюю бывшую подругу, появились новые подробности. Парень удерживал потерпевшую три дня. Похитить её ему помог друг. Его роль во всём случившемся ещё предстоит установить.

Главного фигуранта обвиняют в похищении несовершеннолетней, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и преступления против половой свободы потерпевшей. Его 20-летнего приятеля пока только подозревают в преступлении по аналогичной статье. Кроме того, рэперу предъявили обвинения в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следствие установило, что вечером 21 октября парни во дворе дома захватили девушку и насильно усадили в машину, увезли на квартиру одного из похитителей. После этого её перевезли в квартиру к обвиняемому на этом же авто. Сообщается, что за рулём был второй фигурант. В «плену» девочка-подросток находилась до 23 октября. В это время обвиняемый совершил преступления против половой свободы девушки.

Оба молодых человека задержаны. Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Новые колумбарии

На кладбище на улице Попова в Белгороде появятся четыре новых колумбария. На их установку готовы потратить 2,6 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Новые башенные объекты появятся со старыми четырьмя колумбариями, которые установили в 2017 году.

В каждом объекте будет по 32 ниши — в общем 128 отсеков. Деньги на эти цели выделили из городского бюджета. После определения подрядчика последний должен установить колумбарии в течение 50 дней.

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Цены на курицу

ФАС заинтересовалась ценами на курицу от белгородского «Приосколья» и порекомендовала их снизить. В компании это предписание выполнили. Однако, как выяснило Бел.Ру, цены на куриное мясо в Белгороде стали ещё «разношёрстнее».

По состоянию на 11 октября куриное филе от «Приосколья» стоило порядка 300 рублей. В «Пятёрочке» ценник теперь равняется 289,99 рубля, а в «Магните», напротив, выросла до 330 рублей. В другом магазине сети цена не изменилась и составила 300 рублей со скидкой в 20%. Тушка цыплёнка бройлера на подложке там же стоит 223,99 рубля, в полиэтилене — 180 рублей. Голень же подорожала до 230 рублей, а крылья по-прежнему стоят 250 рублей.

На «Южной Ярмарке» цены не менялись. Филе в лотке, например, стоит 395 рублей, крылья — 270 рублей. Тушка цыплёнка обходится в 207 рублей за 1 кг, голень — 232 рубля, грудка — 292, а окорок — 232. В лотке окорок стоит дороже — 364 рубля.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Курица#Изнасилование#Цены#Кладбище#Ск#Белгород#Наталья Корявых#Итоги дня#Колумбарии
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