Громкое уголовное дело, колумбарии и цены на курицу обсуждали белгородцы в пятницу

Следствие установило, что вечером 21 октября парни во дворе дома захватили девушку и насильно усадили в машину, увезли на квартиру одного из похитителей. После этого её перевезли в квартиру к обвиняемому на этом же авто. Сообщается, что за рулём был второй фигурант. В «плену» девочка-подросток находилась до 23 октября. В это время обвиняемый совершил преступления против половой свободы девушки.