Рэпера из Старого Оскола обвиняют в похищении и изнасиловании 16-летней девушки

Posted Вчера, 12:03
Published Вчера, 12:03
Modified Вчера, 12:05
Updated Вчера, 12:05
По информации Telegram-канала, 20-летний рэпер вместе со своим знакомым похитил 16-летнюю девушку, с которой ранее он состоял в отношениях.
Знакомую староосколец подкараулил на улице, после чего затолкал её в машину, отвёз домой и, приковав к батарее, побрил налысо и изнасиловал. Какое-то время молодой человек душил девушку и, предположительно, воткнул ей затем в ногу ножницы.
Издание сообщает, что несколько дней назад парня задержали. На него завели три уголовных дела: за изнасилование несовершеннолетней (ст. 131 УК), похищение человека (ст. 126 УК), а также за насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей (ст. 132 УК).
Журналисты отмечают, что ранее рэпер уже имел проблемы с законом. Юноша якобы попадал под уголовное дело за грабёж, но производство по нему прекратили.
До этого молодой человек учился в местном университете, в свободное время занимался рэпом и готовился к службе в армии. Знакомые отозвались о нём как об «обычном парне», который, тем не менее, имел проблемы с алкоголем и наркотиками.