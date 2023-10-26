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Posted Вчера, 12:03

Published Вчера, 12:03

Modified Вчера, 12:05

Updated Вчера, 12:05

Похищение, архивное фото

Рэпера из Старого Оскола обвиняют в похищении и изнасиловании 16-летней девушки

26 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Похищение, архивное фото
Рэпер из Белгородской области похитил, привязал к батарее, побрил налысо и изнасиловал бывшую девушку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным журналистов, на 20-летнего парня завели три уголовных дела.

По информации Telegram-канала, 20-летний рэпер вместе со своим знакомым похитил 16-летнюю девушку, с которой ранее он состоял в отношениях.

Знакомую староосколец подкараулил на улице, после чего затолкал её в машину, отвёз домой и, приковав к батарее, побрил налысо и изнасиловал. Какое-то время молодой человек душил девушку и, предположительно, воткнул ей затем в ногу ножницы.

Издание сообщает, что несколько дней назад парня задержали. На него завели три уголовных дела: за изнасилование несовершеннолетней (ст. 131 УК), похищение человека (ст. 126 УК), а также за насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей (ст. 132 УК).

Журналисты отмечают, что ранее рэпер уже имел проблемы с законом. Юноша якобы попадал под уголовное дело за грабёж, но производство по нему прекратили.

До этого молодой человек учился в местном университете, в свободное время занимался рэпом и готовился к службе в армии. Знакомые отозвались о нём как об «обычном парне», который, тем не менее, имел проблемы с алкоголем и наркотиками.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Алкоголь#Наркотики#Уголовное дело#Изнасилование#Похищение#Рэп#Белгород#Рэпер#Артем Черненко
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