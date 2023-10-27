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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Цена на куриную продукцию

«Упасть не беда, беда — не упасть»: стала ли куриная продукция в Белгороде дешевле?

27 октября 2023, 13:26
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Цена на куриную продукцию

Белгородцам рассказали об изменении цен на куриную продукцию

Цены на куриное мясо в Белгороде стали ещё «разношёрстнее». В некоторых магазинах даже повысились по сравнению с ценами 11 октября.

Ранее ФАС проверила цены на куриное мясо белгородской компании «Приосколье» и ещё двух производителей: «Черкизово» и «ГАП Ресурс». Итог — рекомендация снизить стоимость. Как заявили компании, рекомендации они выполнили. Журналистка Бел.Ру проверила, стала ли курятина в Белгороде дешевле.

«Приосколье»

Напомним, что на 11 октября от «Приосколья» можно было приобрести филе грудки за 300 рублей. В «Пятёрочке» нашлось филе с ценником в 289,99 рубля. Стало дешевле на 10 рублей. В «Магните» цена не упала, а даже повысилась — 330 рублей. В другом магазине сети, как оказалось, осталась старой — 300 рублей. Но это с учётом скидки в 20%. Без — те же 330 рублей. Тушка цыплёнка бройлера на подложке там же стоит 223,99 рубля, в полиэтилене — 180 (тоже стала на 10 рублей дешевле). Однако на столько же подорожала голень. Теперь стоит 230 рублей. Крылья в цене не изменились — 250 рублей (со скидкой — 209).

На «Южной Ярмарке» без перемен. Филе в лотке — 395 рублей, крылья — 270 рублей за килограмм. В этот раз появилось больше продукции на развес. Тушка цыплёнка бройлера — 207 рублей за один килограмм, голень — 232, грудка — 292, окорок — 232 (а вот тут уже цена на три рубля всё-таки упала). В лотке же окорок обойдётся в 364 рубля.

Продавец «Южной ярмарки» рассказала, что в последние две недели стоимость куриной продукции на их точке менялась. Однако, из-за большого ассортимента подробнее женщина об этом рассказать не смогла. Также она поделилась, что цена всё-таки «немножечко снижалась».

Как было, так и есть. Это всё ещё очень старые цены, их в основном и не поднимали.
Елена, продавец
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"Цена на курицу, "Приосколье"
Цена на курицу, "Приосколье"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

«Черкизово» и «ГАП Ресурс»

В «Пятёрочке» куриное бедро марки «Куриное царство» сегодня можно приобрести за 195 рублей. Раньше — за 179,44 рубля. Голень будет стоить 230 рублей. А вот «Наша птичка» можно купить по следующим ценам: бедро — 199 рублей, филе — 340 рублей. Пока это все ценники, которые смогла найти наша журналистка.

Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"
Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"
Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"
Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"
Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"
Цена на курицу, "Черкизово" и "ГАП Ресурс"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Итог

Как видно, новости о снижении цен дошли не до всех. Где-то наоборот — ценники стали больше. Если же стоимость на товар всё-таки упала, то разница составляет 10 рублей. А о ценах на куриную продукцию, которые белгородцы видели на прилавках ещё 11 октября, читайте в нашем материале.

Цена на куриную продукцию
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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