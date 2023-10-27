«Упасть не беда, беда — не упасть»: стала ли куриная продукция в Белгороде дешевле?

Напомним, что на 11 октября от «Приосколья» можно было приобрести филе грудки за 300 рублей. В «Пятёрочке» нашлось филе с ценником в 289,99 рубля. Стало дешевле на 10 рублей. В «Магните» цена не упала, а даже повысилась — 330 рублей. В другом магазине сети, как оказалось, осталась старой — 300 рублей. Но это с учётом скидки в 20%. Без — те же 330 рублей. Тушка цыплёнка бройлера на подложке там же стоит 223,99 рубля, в полиэтилене — 180 (тоже стала на 10 рублей дешевле). Однако на столько же подорожала голень. Теперь стоит 230 рублей. Крылья в цене не изменились — 250 рублей (со скидкой — 209).