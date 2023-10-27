«Упасть не беда, беда — не упасть»: стала ли куриная продукция в Белгороде дешевле?

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Ранее ФАС проверила цены на куриное мясо белгородской компании «Приосколье» и ещё двух производителей: «Черкизово» и «ГАП Ресурс». Итог — рекомендация снизить стоимость. Как заявили компании, рекомендации они выполнили. Журналистка Бел.Ру проверила, стала ли курятина в Белгороде дешевле.
Напомним, что на 11 октября от «Приосколья» можно было приобрести филе грудки за 300 рублей. В «Пятёрочке» нашлось филе с ценником в 289,99 рубля. Стало дешевле на 10 рублей. В «Магните» цена не упала, а даже повысилась — 330 рублей. В другом магазине сети, как оказалось, осталась старой — 300 рублей. Но это с учётом скидки в 20%. Без — те же 330 рублей. Тушка цыплёнка бройлера на подложке там же стоит 223,99 рубля, в полиэтилене — 180 (тоже стала на 10 рублей дешевле). Однако на столько же подорожала голень. Теперь стоит 230 рублей. Крылья в цене не изменились — 250 рублей (со скидкой — 209).
На «Южной Ярмарке» без перемен. Филе в лотке — 395 рублей, крылья — 270 рублей за килограмм. В этот раз появилось больше продукции на развес. Тушка цыплёнка бройлера — 207 рублей за один килограмм, голень — 232, грудка — 292, окорок — 232 (а вот тут уже цена на три рубля всё-таки упала). В лотке же окорок обойдётся в 364 рубля.
Продавец «Южной ярмарки» рассказала, что в последние две недели стоимость куриной продукции на их точке менялась. Однако, из-за большого ассортимента подробнее женщина об этом рассказать не смогла. Также она поделилась, что цена всё-таки «немножечко снижалась».
Как было, так и есть. Это всё ещё очень старые цены, их в основном и не поднимали.
Елена, продавец
В «Пятёрочке» куриное бедро марки «Куриное царство» сегодня можно приобрести за 195 рублей. Раньше — за 179,44 рубля. Голень будет стоить 230 рублей. А вот «Наша птичка» можно купить по следующим ценам: бедро — 199 рублей, филе — 340 рублей. Пока это все ценники, которые смогла найти наша журналистка.
Как видно, новости о снижении цен дошли не до всех. Где-то наоборот — ценники стали больше. Если же стоимость на товар всё-таки упала, то разница составляет 10 рублей. А о ценах на куриную продукцию, которые белгородцы видели на прилавках ещё 11 октября, читайте в нашем материале.