На кладбище в Белгороде будут хранить больше прахов кремированных горожан

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Колумбарии — это сооружения для публичного хранения урн с прахом умерших. Согласно техническому заданию, в Белгороде новые башенные объекты появятся рядом со старыми четырьмя колумбариями, установленными в 2017 году.
В каждом из новых колумбариев будет по 32 ниши — места для урн и табличек с именем умершего. Всего получится 128 отсеков. На работы выделили 2 млн 618 тыс 878 рублей из городского бюджета.
Подрядчики могут подавать заявки до 3 ноября. С момента заключения контракта исполнитель должен установить колумбарии в течение 50 дней.
Напомним, недавно местные власти отказались от строительства кладбища рядом с жилым районом под Белгородом. Произошло это после множества обращений белгородцев. А некоторые были не против построить крематорий вместо кладбища, но тоже подальше от жилых домов.