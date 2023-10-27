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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

кладбище

На кладбище в Белгороде будут хранить больше прахов кремированных горожан

27 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI
кладбище

В Белгороде установят ещё четыре колумбария за 2,6 млн рублей

Мэрия Белгорода разместила на сайте госзакупок контракт, по которому на кладбище по ул. Попова установят четыре восьмигранных комплекса-колумбария открытого типа.

Колумбарии — это сооружения для публичного хранения урн с прахом умерших. Согласно техническому заданию, в Белгороде новые башенные объекты появятся рядом со старыми четырьмя колумбариями, установленными в 2017 году.

В каждом из новых колумбариев будет по 32 ниши — места для урн и табличек с именем умершего. Всего получится 128 отсеков. На работы выделили 2 млн 618 тыс 878 рублей из городского бюджета.

Подрядчики могут подавать заявки до 3 ноября. С момента заключения контракта исполнитель должен установить колумбарии в течение 50 дней.

Напомним, недавно местные власти отказались от строительства кладбища рядом с жилым районом под Белгородом. Произошло это после множества обращений белгородцев. А некоторые были не против построить крематорий вместо кладбища, но тоже подальше от жилых домов.

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#Крематорий#Новости Белгорода#Эксклюзив#Кладбище#Белгород#Урна#Екатерина Никулина#Колумбарии#Прах
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