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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

СК расследует уголовное дело по факту похищения и изнасилования белгородки

Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель

27 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI

СК расследует уголовное дело по факту похищения и изнасилования белгородки

В уголовном деле против 20-летнего парня появились новые подробности. Похитить потерпевшую ему помог друг, сообщили в региональном СК.

В уголовном деле о похищении и изнасиловании 16-летней девочки из Старого Оскола появились новые подробности. Стало известно, что главному фигуранту, 20-летнему рэперу, помогал его 20-летний приятель.

По данным СК, одного молодого человека обвиняют в похищении несовершеннолетней, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и преступления против половой свободы потерпевшей (п. а, в, д ч. 2 ст. 126 УК РФ). Второго подозревают в совершении указанного преступления. Рэпера также обвиняют в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п., а ч. 3 ст. 131 УК РФ, п., а ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Следствие считает, что 21 октября вечером парни во дворе дома захватили потерпевшую. Один из них ранее состоял с ней в дружеских отношениях. 16-летнюю девушку против её воли усадили в авто и увезли на квартиру одного из похитителей.

Затем на этой же машине, которую вёл второй фигурант, девочку-подростка отвезли в квартиру обвиняемого. Там она находилась до 23 октября. За это время парень совершил преступления против половой свободы девушки.

Обоих молодых людей задержали. Следователи устанавливают роль второго парня в совершении преступления. Пока следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Добавим, что ранее сообщалось о том, что рэпер приковал девочку к батарее, побрил налысо и изнасиловал. Затем он душил девушку и, предположительно, воткнул ей затем в ногу ножницы.

Рэпера из Старого Оскола обвиняют в похищении и изнасиловании 16-летней девушки
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Изнасилование#Расследование#Ск#Наталья Корявых
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