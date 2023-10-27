Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В уголовном деле о похищении и изнасиловании 16-летней девочки из Старого Оскола появились новые подробности. Стало известно, что главному фигуранту, 20-летнему рэперу, помогал его 20-летний приятель.
По данным СК, одного молодого человека обвиняют в похищении несовершеннолетней, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и преступления против половой свободы потерпевшей (п. а, в, д ч. 2 ст. 126 УК РФ). Второго подозревают в совершении указанного преступления. Рэпера также обвиняют в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п., а ч. 3 ст. 131 УК РФ, п., а ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Следствие считает, что 21 октября вечером парни во дворе дома захватили потерпевшую. Один из них ранее состоял с ней в дружеских отношениях. 16-летнюю девушку против её воли усадили в авто и увезли на квартиру одного из похитителей.
Затем на этой же машине, которую вёл второй фигурант, девочку-подростка отвезли в квартиру обвиняемого. Там она находилась до 23 октября. За это время парень совершил преступления против половой свободы девушки.
Обоих молодых людей задержали. Следователи устанавливают роль второго парня в совершении преступления. Пока следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Добавим, что ранее сообщалось о том, что рэпер приковал девочку к батарее, побрил налысо и изнасиловал. Затем он душил девушку и, предположительно, воткнул ей затем в ногу ножницы.