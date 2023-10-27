Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель

По данным СК, одного молодого человека обвиняют в похищении несовершеннолетней, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и преступления против половой свободы потерпевшей (п. а, в, д ч. 2 ст. 126 УК РФ). Второго подозревают в совершении указанного преступления. Рэпера также обвиняют в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п., а ч. 3 ст. 131 УК РФ, п., а ч. 3 ст. 132 УК РФ).