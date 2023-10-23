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Иван Ургант поднял цены на корпоративные вечера

Вечерний Ургант обойдётся дороже: ведущий увеличил цены на проведение корпоративов

23 октября 2023, 10:20
Фото: 1MI

Иван Ургант поднял цены на корпоративные вечера

Чтобы организовать индивидуального «Вечернего Урганта», заказчику придётся заплатить как минимум 12 млн рублей. Бесплатного шоу ждать не придётся, поскольку ведущего больше не снимают для российского ТВ. Подробности рассказали «Новые известия».

Ведущий Иван Ургант поднял цены за проведение корпоративов. Если сравнивать с январём 2022 года, стоимость выросла вдвое. Минимальный гонорар шоумена теперь составляет 7 млн рублей.

Для организации индивидуального «Вечернего Урганта» заказчику придётся доплатить от 1,62 млн рублей Мите Хрусталёву. Однако при этом участие группы «Фрукты» остаётся под вопросом, ведь часть её участников по-прежнему находится за границей. 550 тыс. рублей придётся отдать за сценарий, ещё 500 тыс. — выплатить менеджерам и продюсерам.

В итоге стоимость — как минимум 12 млн рублей. На текущий момент это единственный вариант, ведь телеведущий больше не выступает бесплатно для зрителей на Первом канале, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ургант покинул территорию России после начала СВО. Его шоу на федеральном ТВ закрылось. Шоумена также могли признать иноагентом. Пока этого не произошло.

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#Общество#Телевидение#Россия#Наталья Корявых#Корпоратив#Иван Ургант
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