Вечерний Ургант обойдётся дороже: ведущий увеличил цены на проведение корпоративов

Для организации индивидуального «Вечернего Урганта» заказчику придётся доплатить от 1,62 млн рублей Мите Хрусталёву. Однако при этом участие группы «Фрукты» остаётся под вопросом, ведь часть её участников по-прежнему находится за границей. 550 тыс. рублей придётся отдать за сценарий, ещё 500 тыс. — выплатить менеджерам и продюсерам.