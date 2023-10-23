Вечерний Ургант обойдётся дороже: ведущий увеличил цены на проведение корпоративов

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ведущий Иван Ургант поднял цены за проведение корпоративов. Если сравнивать с январём 2022 года, стоимость выросла вдвое. Минимальный гонорар шоумена теперь составляет 7 млн рублей.
Для организации индивидуального «Вечернего Урганта» заказчику придётся доплатить от 1,62 млн рублей Мите Хрусталёву. Однако при этом участие группы «Фрукты» остаётся под вопросом, ведь часть её участников по-прежнему находится за границей. 550 тыс. рублей придётся отдать за сценарий, ещё 500 тыс. — выплатить менеджерам и продюсерам.
В итоге стоимость — как минимум 12 млн рублей. На текущий момент это единственный вариант, ведь телеведущий больше не выступает бесплатно для зрителей на Первом канале, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ургант покинул территорию России после начала СВО. Его шоу на федеральном ТВ закрылось. Шоумена также могли признать иноагентом. Пока этого не произошло.