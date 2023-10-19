Актёр Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни

Накануне также стало известно о смерти ещё одного знаменитого Гладкова. Накануне из жизни ушёл Геннадий Гладков, который был композитором и автором музыки к популярным фильмам и мультфильмам. В частности, он написал музыку для «Бременских музыкантов». Он скончался в 88 лет.