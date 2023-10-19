Актёр Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Стало известно о смерти российского актёра Сергея Гладкова. Артист ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Ранее он снимался шоу «Деревня дураков».
Официальная причина смерти Гладкова не называется. Актёр умер в четверг, 19 октября. Среди работ артиста не только «Деревня дураков», но и передача «Каламбур». Там он сыграл множество ролей. Он помимо прочего работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов, пишет издание.
Когда и где попрощаются с артистом, пока не сообщается.
Накануне также стало известно о смерти ещё одного знаменитого Гладкова. Накануне из жизни ушёл Геннадий Гладков, который был композитором и автором музыки к популярным фильмам и мультфильмам. В частности, он написал музыку для «Бременских музыкантов». Он скончался в 88 лет.