Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Актёр Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни

Актёр Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни

19 октября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Стало известно о смерти актёра Сергея Гладкова. Артисту, снимавшемуся в «Деревне дураков», было 60 лет. Официальная причина смерти пока не сообщалась, пишет The Moscow Post.

Стало известно о смерти российского актёра Сергея Гладкова. Артист ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Ранее он снимался шоу «Деревня дураков».

Официальная причина смерти Гладкова не называется. Актёр умер в четверг, 19 октября. Среди работ артиста не только «Деревня дураков», но и передача «Каламбур». Там он сыграл множество ролей. Он помимо прочего работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов, пишет издание.

Когда и где попрощаются с артистом, пока не сообщается.

Накануне также стало известно о смерти ещё одного знаменитого Гладкова. Накануне из жизни ушёл Геннадий Гладков, который был композитором и автором музыки к популярным фильмам и мультфильмам. В частности, он написал музыку для «Бременских музыкантов». Он скончался в 88 лет.

Умер работавший с «Белогорьем» олимпийский чемпион Вячеслав Зайцев
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде умер поэт, протоиерей Игорь КобелевЧемпион мира по футболу 1966 года Коэн умер в возрасте 83 летБывший нападающий «Спартака» умер в возрасте 29 лет
#Общество#Смерть#Россия#Наталья Корявых#Композитор#Актёр#Сергей Гладков
Подпишитесь
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста
Сегодня, 14:34
Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги
Сегодня, 14:50
Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей
Сегодня, 13:51
Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
Сегодня, 07:30
Готовь сани осенью: сколько стоит собрать зимний гардероб в белгородских магазинах?
Сегодня, 08:25
Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом
Сегодня, 14:03