Умер работавший с «Белогорьем» олимпийский чемпион Вячеслав Зайцев

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Стало известно о смерти Вячеслава Зайцева — чемпиона московской Олимпиады, двукратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы, двукратного обладателя Кубка мира. О кончине легендарного спортсмена сообщили во Всероссийской федерации волейбола.
Зайцев ранее работал в тренерском штабе «Белогорья». В волейбольном клубе уже выразили соболезнования по поводу его смерти.
Ранее стало известно о смерти ещё одного легендарного спортсмена — игрока «Салюта» Михаила Монголина. С ним попрощались 7 июня. Прощание проходило на стадионе «Салют».