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Умер работавший с «Белогорьем» олимпийский чемпион Вячеслав Зайцев

13 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
Зайцев скончался на 71-м году жизни. Соболезнования по поводу его кончины выразили в волейбольном клубе «Белогорье».

Стало известно о смерти Вячеслава Зайцева — чемпиона московской Олимпиады, двукратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы, двукратного обладателя Кубка мира. О кончине легендарного спортсмена сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

Зайцев ранее работал в тренерском штабе «Белогорья». В волейбольном клубе уже выразили соболезнования по поводу его смерти.

Ранее стало известно о смерти ещё одного легендарного спортсмена — игрока «Салюта» Михаила Монголина. С ним попрощались 7 июня. Прощание проходило на стадионе «Салют».

Вячеслав ЗайцевВячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев
Фото: volley.ru
В Белгороде простятся с игроком «Салюта» Михаилом Монголиным
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#Волейбол#Общество#Тренер#Вк белогорье#Вячеслав зайцев#Наталья Корявых#Смерть#Белгород
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