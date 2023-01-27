В Белгороде умер поэт, протоиерей Игорь Кобелев

Родился Кобелев в посёлке Кшенский Курской области. В 1993 году он окончил факультет журналистики в Воронеже. Уже на следующий год Игорь Кобелев стал священником РПЦ. В 1999 году окончил заочное отделение Белгородской православной духовной семинарии. В сан протоирея священнослужителя возвели в 2004 году.