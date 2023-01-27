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В Белгороде умер поэт, протоиерей Игорь Кобелев

27 января 2023, 06:56
Фото: Белгородская и Старооскольская епархия
Протоирей, клирик Смоленского собора скончался на 54-м году жизни. Его произведения публиковались в альманахах Белгорода, Курска и Воронежа. О смерти священнослужителя сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

На 54-м году жизни скончался священник, член Союза журналистов и Союза писателей России Игорь Кобелев. Произведения священнослужителя публиковались в альманахах Белгорода, Воронежа, Курска, Москвы.

Родился Кобелев в посёлке Кшенский Курской области. В 1993 году он окончил факультет журналистики в Воронеже. Уже на следующий год Игорь Кобелев стал священником РПЦ. В 1999 году окончил заочное отделение Белгородской православной духовной семинарии. В сан протоирея священнослужителя возвели в 2004 году.

Игорь Кобелев участвовал в миссионерских экспедициях на Дальнем Востоке, в Сибири и Карелии. Имеет награды, в том числе и орден святителя Иннокентия.

Также Кобелев занимался литературной деятельностью. В частности, он написал книгу для детей «Святитель Белгородский». В 2012 году стал лауреатом литературной премии «Прохоровское поле».

Отпевание протоиерея Игоря состоится после окончания Божественной литургии в Смоленском соборе 28 января. Начало богослужения — в 08:00.

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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Похороны#Епархия#Смоленский собор#Священнослужитель#Игорь кобелев
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