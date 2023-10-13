Белгородскую область атаковали пять беспилотников

Кроме того, противник обстрелял сёла в Шебекинском горокруге. Новая Таволжанка попала под артобстрел — три прилёта. По селу Муром ВСУ выпустили три миномётных снаряда, по городу Шебекино — два гранатомётных выстрела. По пункту пропуска «Шебекино» ударили из ещё двух миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.