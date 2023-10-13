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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Беспилотники

Белгородскую область атаковали пять беспилотников

13 октября 2023, 07:34
Фото: 1MI
Беспилотники

Три беспилотника сбили в Белгородской области

Часть БПЛА удалось сбить. Последствий на земле нет. В результате атак никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
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Обстрел

Белгородскую область накануне вновь пытались атаковать беспилотниками. Некоторые из них сбили, другим удалось сбросить взрывные устройства. Никто не пострадал.

В Борисовском районе на окраине Цаповки противник сбросил с квадрокоптера взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Новой Таволжанке Шебекинского округа ВСУ сбросили с дрона две гранаты.

В Белгородском районе в Стрелецком сбили БПЛА. Без последствий. Ещё два беспилотника сбили над Головчино в Грайворонском горокруге и на окраине села Теребрено в Краснояружском районе. Разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, противник обстрелял сёла в Шебекинском горокруге. Новая Таволжанка попала под артобстрел — три прилёта. По селу Муром ВСУ выпустили три миномётных снаряда, по городу Шебекино — два гранатомётных выстрела. По пункту пропуска «Шебекино» ударили из ещё двух миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков также сообщал о сбитом беспилотнике над Яковлевским горокругом. Обошлось без последствий.

В ночь на 12 октября в Белгороде обломки беспилотника рухнули на частный дом. Погибли три человека, серьёзно пострадали ещё два. Что известно о трагедии — в сюжете Бел.Ру.

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