Белгородскую область атаковали пять беспилотников

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Белгородскую область накануне вновь пытались атаковать беспилотниками. Некоторые из них сбили, другим удалось сбросить взрывные устройства. Никто не пострадал.
В Борисовском районе на окраине Цаповки противник сбросил с квадрокоптера взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Новой Таволжанке Шебекинского округа ВСУ сбросили с дрона две гранаты.
В Белгородском районе в Стрелецком сбили БПЛА. Без последствий. Ещё два беспилотника сбили над Головчино в Грайворонском горокруге и на окраине села Теребрено в Краснояружском районе. Разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, противник обстрелял сёла в Шебекинском горокруге. Новая Таволжанка попала под артобстрел — три прилёта. По селу Муром ВСУ выпустили три миномётных снаряда, по городу Шебекино — два гранатомётных выстрела. По пункту пропуска «Шебекино» ударили из ещё двух миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков также сообщал о сбитом беспилотнике над Яковлевским горокругом. Обошлось без последствий.
В ночь на 12 октября в Белгороде обломки беспилотника рухнули на частный дом. Погибли три человека, серьёзно пострадали ещё два. Что известно о трагедии — в сюжете Бел.Ру.